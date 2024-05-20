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Часы Huawei Watch 4 Pro в новом дизайне появятся в продаже эксклюзивно в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смарт-часов Huawei Watch 4 Pro версии «Космический дизайн». Модель будет представлена эксклюзивно в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Новинка отличается дизайном, а также оснащена технологиями для отслеживания показателей здоровья и физической активности. Кроме того, устройство поддерживает функцию eSIM. В продаже с 23 мая по цене 54 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Часы Huawei Watch 4 Pro версии «Космический дизайн» выполнены в новом оформлении с использованием титана и сферического сапфирового стекла, а также поддерживают эксклюзивные циферблаты в космическом стиле. Для разработки визуальной концепции часов было выбрано сопло Лаваля — стандартная форма ракетного двигателя, разработка которого стала движущей силой для изучения космоса.

В модели обновлены функция «Показатели здоровья 2.0» и технология TruSeen 5.5+, что позволяет получать более точный и детализированный анализ о состоянии своего организма. Теперь в мониторинг здоровья входят девять показателей — семь основных и два новых (анализ пульсовой волны и аритмии и функция контроля дыхания во время сна). А благодаря технологии Huawei TruSeenTM 5.5+ смарт-часы поддерживают круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови, а точность измерения этого показателя увеличена на 15%. Кроме того, TruSeen 5.5+ обеспечивает более высокую точность при измерении пульса и температуры тела, анализе ЭКГ, обнаружении аритмии с помощью ФПГ-датчика, контроле дыхания во время сна и многих других измерениях, формируя у пользователей более полное представление о состоянии их здоровья.

Корпус часов Huawei Watch 4 Pro версии «Космический дизайн» изготовлен из титана с алмазоподобным углеродным покрытием. Это материал, используемый для аэрокосмического оборудования. Модель оснащена красно-черным безелем из нанокристаллической керамики и поворотной кнопкой. Экран произведен из высокопрочного сферического сапфирового стекла, что обеспечивает дополнительную надежность. Устройство соответствуют стандарту EN 13319 для дайвинга и могут использоваться для погружения на глубину до 30 метров.

В поддержку нового дизайна смарт-часов выпущен также эксклюзивный циферблат, отображающий анимацию механизма работы сопла Лаваля — прохождение пламени через его зауженную часть. На циферблате могут отображаться три анимации пламени в зависимости от уровня заряда батареи.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.

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