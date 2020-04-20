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Huawei представила новые версии смарт-часов Watch GT 2 в России

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Huawei представила новые версии смарт-часов Huawei Watch GT 2 в белоснежном и каштановом оттенке. Новые цвета были представлены глобально в вместе с флагманскими смартфонов Huawei P40 и теперь выходят на российский рынок.

Как и другие модели Watch GT 2, они оснащены функциями отслеживания ежедневной активности и отличаются продолжительным временем работы без подзарядки. Также новые часы с циферблатом 42 мм отличаются поддержкой функции отслеживания насыщенности крови кислородом и наличием женского календаря.

Huawei Watch GT 2 построены на базе чипсета Kirin A1, разработанного Huawei специально для носимых устройств и демонстрирующего низкое энергопотребление при высокой вычислительной мощности. Часы способны работать до семи дней без подзарядки.

Новые Huawei Watch GT 2 в корпусе 42 мм получили защитное 3D-стекло с ювелирной отделкой граней и 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с высоким разрешением 390×390 пикселей.

Huawei WATCH GT 2 впервые поддерживают функцию отслеживания насыщенности крови кислородом (SpO2). Это важный физиологический показатель функционирования дыхательной системы. Мониторинг SpO2 может предотвратить несчастные случаи во время выполнения различных физических упражнений. Проверить уровень SpO2 благодаря Watch GT 2 можно всего за минуту. Технология Huawei TruSeen 3.5, в реальном времени отслеживает симптомы сердечной недостаточности, предупреждая об их проявлении.

В Huawei Watch GT 2 обновлены фитнес-функции, которые поддерживают 100 видов спортивных режимов.

К 15 режимам профессиональных видов спорта относятся: восемь уличных активностей (бег, прогулка, скалолазание, пеший туризм, бег по пересеченной местности, велосипед, плавание на открытой воде, триатлон) и семь активностей в помещении (ходьба, бег, велосипед, плавание, произвольная тренировка, эллипс, гребля). В режиме профессиональных видов спорта часы могут отслеживать более 190 параметров состояния организма и дают профессиональные рекомендации по улучшению эффективности занятий.

Кроме того, Huawei WATCH GT 2 поддерживают 85 настраиваемых режимов занятий спортом в 6 категориях: экстрим, досуг, фитнес, водные виды спорта, игры с мячом и зимние виды спорта.

В России новые версии Huawei WATCH GT 2 появятся в продаже 21 апреля 2020 г. Рекомендованная розничная цена составит 13990 рублей за версию в белоснежном исполнении и 14990 рублей в каштановом оттенке. Смарт-часы можно приобрести в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании.

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