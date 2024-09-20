«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на умные часы серий Huawei Watch GT 5 и Watch D2

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на обновленную флагманскую линейку умных часов компании Huawei Watch GT 5, а также на умные часы с функцией суточного мониторирования артериального давления Huawei Watch D2. Стоимость Watch GT 5 в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» начинается от 22 999 руб., а Watch D2 – от 34 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Пятое поколение Huawei Watch GT 5 представлено в двух версиях: Watch GT 5 и Watch GT 5 Pro. Умные часы отличаются длительным временем автономной работы - до 14 дней без подзарядки, а также поддерживают вызовы по Bluetooth и быстрые ответы на сообщения. Гаджеты совместимы с устройствами на базе iOS и Android.

М.Видео-Эльдорадо Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм выполнены из титанового сплава аэрокосмического класса, а устройства базовой версии — Huawei Watch GT 5 46 мм и Huawei Watch GT 5 41 мм — из высококачественной нержавеющей стали. Устройства представлены в разнообразных дизайнах с различными ремешками от классических до спортивных вариантов.

Huawei Watch GT 5 Pro – 46 мм представлен в двух цветах: с титановым ремешком и корпусом из титанового сплава; с черным ремешком из фторэластомера и корпусом из титанового сплава.

Huawei Watch GT 5 – 46 мм представлен в трех цветах: с синим плетеным ремешок из текстиля и фторэластомера и металлическим серебристым корпусом; с черным ремешком из фторэластомера и металлическим черным корпусом; с коричневым ремешком из кожи и металлическим серебристым корпусом.

Huawei Watch GT 5 – 41мм представлен в пяти цветах: с черным ремешком из фторэластомера и металлическим серебристым корпусом; с голубым ремешком из фторэластомера и металлическим серебристым корпусом; с белым ремешком из кожи и металлическим золотистым корпусом; с коричневым плетеным ремешком и металлическим серебристым корпусом; с золотистым ремешком с миланским плетением и металлическим золотистым корпусом.

Также обновилась и линейка циферблатов. Теперь помимо классических вариантов, в Huawei Watch GT 5 представлены 12, а в Huawei Watch GT 5 Pro — 14 новых дизайнов циферблатов, каждый из которых предлагает виджеты и интеллектуальные функции.

В устройствах линейки применена система Huawei TruSense, обеспечивающая комплексный мониторинг физических показателей и здоровья. Часы оснащены системой геопозиционирования Huawei Санфлауэр, которая предоставляет возможности беговых тренировок, тренировок по велоспорту и гольфу профессионального уровня. А новая функция «Эмоции» поможет пользователям лучше понять свое эмоциональное состояние и достичь гармонии.

М.Видео-Эльдорадо Huawei Watch D2

Huawei Watch D2 получили функцию суточного мониторирования артериального давления, а также возможность отслеживать 8 ключевых показателей здоровья. Смарт-часы отличаются AMOLED-экраном 1,82 дюйма. Модель оснащена новой системой Huawei TruSenseTM, которая была анонсирована в августе 2024 г. Технология использует специальные датчики и алгоритмы для предоставления более точной информации о показателях здоровья пользователя.

Функция СМАД осуществляет измерение артериального давления (АД) в установленные интервалы в течение 24 часов, определяет среднее значение давления за весь день, за дневное и ночное время, а также анализирует ритм АД. Эти данные используются для оценки риска развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний и дальнейшего обращения к специалистам для медицинской диагностики и лечения.

Новое поколение Watch D2 поддерживают более 80 режимов разнообразных тренировок, автоматическое распознавание шести распространенных видов активности, а также навигацию с помощью глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Смарт-часы поддерживают вызовы по Bluetooth, а также совместимы с устройствами на базе iOS и Android. Huawei Watch D2 также отличаются длительным временем автономной работы (до пяти дней без подзарядки).

Устройство представлено в классических оттенках: черном и золотистом.

Цены в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»:

Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм – от 29 999 до 39 999 руб.

Huawei Watch GT 5 46 мм – 22 999 руб.

Huawei Watch GT 5 41 мм – от 22 999 до 24 999 руб.

Huawei Watch D2 – 34 999 руб.

В период предзаказа с 19 по 26 сентября 2024 г. при покупке GT5 / GT5 Pro покупатели получат в подарок наушники Huawei Freebuds 6i.

В период предзаказа с 19 сентября по 03 октября 2024 г. при покупке Huawei Watch D2 покупатели получат в подарок Huawei Watch Fit 3.