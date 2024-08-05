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Время – деньги: «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных часов на 29% в I полугодии 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж умных часов на рынке России. По данным за шесть месяцев рост продаж составил +29% в количественном и +25% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо.

Всего за I полугодие 2024 г. россияне купили 800 тыс. умных часов на общую сумму 16,2 млрд руб. Средняя цена за умные часы в России составила 20,8 тыс. руб., что на 3% меньше, чем в 2023 г.

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CNews Analytics

В топ-5 брендов в денежном и штучном выражении входят Huawei, Apple, Samsung, Amazfit и Xiaomi. Самыми продаваемыми моделями смарт-часов стали Huawei Watch GT4, Apple Watch SE 2022 40 мм, Huawei Watch FIT 2 без NFC, Huawei Watch 2 FIT с NFC, Apple Watch SE 2022 44 мм»

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Категория умных девайсов, в частности, часов, плотно вошла в жизнь современного человека, интерес к мониторингу и анализу активностей и здоровья растет из года в год с момента старта пандемии. Приятно видеть, что сегодня спрос на умные часы не падает, можно сделать вывод, что россияне «распробовали» продукт. Кроме того, гаджеты становятся более доступными, расширяется модельный ряд и количество брендов, что приводит к постепенному снижению средней стоимости за гаджет».

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