Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж смартфонов на рынке России на 24% в первом полугодии

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж смартфонов в первом полугодии 2024 г. По предварительным данным за шесть месяцев они оказались на 24% выше в денежном выражении и на 8% в штучном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В первом полугодии 2024 г. россияне купили 14,2 млн смартфонов на сумму 344 млрд руб. В топ-5 брендов в штучном выражении вошли Xiaomi, Tecno, Realme, Infinix и Samsung. Лидерами по продажам в денежном выражении в первом полугодии 2024 г. стали Apple, Xiaomi, Samsung, Tecno и Infinix.

«М.Видео-Эльдорадо» отмечает, что доля китайских смартфонов в первом полугодии 2024 г. в штуках составила 80,5%, а в денежном выражении – 48,7% и осталась примерно на уровне 2023 г. Кроме того, наблюдается положительная динамика в продажах складных и раскладных смартфонов – в денежном выражении они выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Продажи смартфонов на российском рынке демонстрируют уверенный рост. Одним из важных драйверов продаж стало наличие у ряда моделей искусственного интеллекта. Например, покупатели могут ознакомиться со всеми ИИ-возможностями смартфонов серии Galaxy в специальных брендированных зонах магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». Кроме того, положительную динамику демонстрируют и китайские вендоры, что говорит о том, что россияне активно интересуются гаджетами из Поднебесной. Кроме того, также следует отметить и рост продаж в денежном выражении складных и раскладных смартфонов – подобные гаджеты перестали быть чем-то необычным на рынке, а потребители поняли, что это – удобный формфактор устройства, на котором можно выполнять множество различных задач, начиная от просмотра фильмов и заканчивая фото- и видеосъемкой».