Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 умных часов на рынке России в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала рынок смарт-часов в России по итогам I квартала 2025 г. За январь-март 2025 г. россияне приобрели 1,45 млн устройств на сумму 11,9 млрд руб. Средняя стоимость устройства выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 8,2 тыс. руб. Это отражает рост спроса на более функциональные, технологичные и узнаваемые решения. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Смарт-часы уже давно вышли за рамки нишевого гаджета — сегодня это полноценная часть цифрового образа жизни. Мы видим устойчивый спрос как на доступные модели, так и на флагманские устройства, которые становятся логичным продолжением мобильной экосистемы пользователя. Отдельно стоит отметить рост интереса к функциональности, связанной со здоровьем, спортом и персонализированными уведомлениями. Это подтверждает, что покупатели все чаще рассматривают умные часы не просто как модный аксессуар, а как реальный инструмент для мониторинга показателей здоровья, сна и других активностей повседневной эффективности и заботы о себе».

Наиболее значительные объемы обеспечила Huawei. Бестселлером периода стали Huawei Watch Fit. Модель оказалась востребована в самых разных аудиториях — от молодых пользователей до поклонников фитнеса.

Благодаря популярности моделей Watch 5 Active и Watch 5 Lite бренд Redmi закрепился среди лидеров по количеству проданных устройств.

Apple пока остается лидером по выручке. Продукция компании занимает первое место в денежном выражении благодаря высокому среднему чеку и устойчивой лояльности аудитории. Важную роль в продажах сыграла модель Apple Watch Series SE 2023 — упрощенная, но функциональная версия. Флагманские устройства линейки Series 10 также обеспечили весомую долю оборота за счет высокого спроса со стороны пользователей iOS-экосистемы.

Далее по выручке следует Huawei. Cамый высокий вклад внесла линейка Huawei Watch GT 5, рассчитанная на аудиторию, ведущую активный образ жизни и предъявляющую повышенные требования к автономности и набору функций.

Третье место по выручке занял бренд Samsung. Компания делает акцент на линейке Galaxy Watch.

Наиболее популярной моделью по количеству в I квартале 2025 г. стали Huawei Watch Fit 3. Также высокий спрос на Redmi Watch 5 Active и Watch 5 Lite. Среди моделей без яркого бренда продавались Series 8 Smart Watch 8 и GS9 Pro.

Лидерами по выручке стали Apple Watch Series SE 2023 и два варианта Apple Watch Series 10. Эти устройства обеспечили существенную долю дохода всей категории. Также в топ по выручке вошли Huawei Watch GT 5 Pro и Huawei Watch Fit 3.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха

Крупнейший производитель iPhone в мире экстренно строит гигантский завод на пределами Китая. Его возведут в считанные месяцы

Телевизоры на квантовых точках больше не в моде. Разработана новая технология для сверхкачественного изображения

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построят собственный дата-центр

Word и Excel тотально поломались после обновления. Починить их под силу не каждому

Создана «бесконечная» батарея на ядерных отходах, которую сразу окрестили «чернобыльской»

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153