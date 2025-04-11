«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 умных часов на рынке России в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала рынок смарт-часов в России по итогам I квартала 2025 г. За январь-март 2025 г. россияне приобрели 1,45 млн устройств на сумму 11,9 млрд руб. Средняя стоимость устройства выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 8,2 тыс. руб. Это отражает рост спроса на более функциональные, технологичные и узнаваемые решения. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Смарт-часы уже давно вышли за рамки нишевого гаджета — сегодня это полноценная часть цифрового образа жизни. Мы видим устойчивый спрос как на доступные модели, так и на флагманские устройства, которые становятся логичным продолжением мобильной экосистемы пользователя. Отдельно стоит отметить рост интереса к функциональности, связанной со здоровьем, спортом и персонализированными уведомлениями. Это подтверждает, что покупатели все чаще рассматривают умные часы не просто как модный аксессуар, а как реальный инструмент для мониторинга показателей здоровья, сна и других активностей повседневной эффективности и заботы о себе».

Наиболее значительные объемы обеспечила Huawei. Бестселлером периода стали Huawei Watch Fit. Модель оказалась востребована в самых разных аудиториях — от молодых пользователей до поклонников фитнеса.

Благодаря популярности моделей Watch 5 Active и Watch 5 Lite бренд Redmi закрепился среди лидеров по количеству проданных устройств.

Apple пока остается лидером по выручке. Продукция компании занимает первое место в денежном выражении благодаря высокому среднему чеку и устойчивой лояльности аудитории. Важную роль в продажах сыграла модель Apple Watch Series SE 2023 — упрощенная, но функциональная версия. Флагманские устройства линейки Series 10 также обеспечили весомую долю оборота за счет высокого спроса со стороны пользователей iOS-экосистемы.

Далее по выручке следует Huawei. Cамый высокий вклад внесла линейка Huawei Watch GT 5, рассчитанная на аудиторию, ведущую активный образ жизни и предъявляющую повышенные требования к автономности и набору функций.

Третье место по выручке занял бренд Samsung. Компания делает акцент на линейке Galaxy Watch.

Наиболее популярной моделью по количеству в I квартале 2025 г. стали Huawei Watch Fit 3. Также высокий спрос на Redmi Watch 5 Active и Watch 5 Lite. Среди моделей без яркого бренда продавались Series 8 Smart Watch 8 и GS9 Pro.

Лидерами по выручке стали Apple Watch Series SE 2023 и два варианта Apple Watch Series 10. Эти устройства обеспечили существенную долю дохода всей категории. Также в топ по выручке вошли Huawei Watch GT 5 Pro и Huawei Watch Fit 3.