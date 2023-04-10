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VK представила умную колонку «VK капсула мини» в новом розовом цвете

Умная колонка «VK капсула мини» с голосовым помощником «Марусей» получит новый розовый цвет. Она поступит в продажу 11 апреля 2023 г. и дополнит линейку цветов «VK капсул мини», в которой уже есть пять стильных интерьерных цветов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новый цвет дополняет серию оттенков «VK капсулы мини», среди которых также морской синий, хвойный зеленый, терракотовый, светлый серый и темный серый.

Благодаря компактному размеру и разнообразию цветов умные колонки «VK капсула мини» вписываются в любой интерьер. Также у колонки есть дисплей, который показывает время, погоду и глазки «Маруси», одушевляя голосового помощника и делая ее ближе к пользователям. Две «VK капсулы мини» можно объединить в стереопару и получить более объемный и насыщенный звук. А еще у этой модели есть разъем type-C для питания от power bank, а значит, ее легко взять с собой — например, на пикник.

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«VK капсула мини»

В умных колонках «VK капсула мини» живет голосовой помощник «Маруся». Она поможет голосом включать подкасты и новости, звонить и писать близким «Вконтакте», выбирать треки в «VK музыке», управлять контентом в видеосервисе Wink, отвечать на письма в «Почте Mail.ru», управлять устройствами умного дома, узнавать прогноз погоды и не только. А еще у «Маруси много развивающих игр, а «Детский режим» защитит маленьких слушателей от нежелательного взрослого контента.

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Заказать умные колонки «VK капсула мини» в новом розовом цвете можно с 11 апреля 2023 г. на официальном сайте и у ключевых партнеров. Цена — 6990 руб.

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