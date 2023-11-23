VK представит умную колонку «VK капсула нео» в желтом цвете с героями популярного анимационного сериала «Ми-ми-мишки»

VK расширит линейку «VK капсулы нео»: в продаже появится умная колонка в желтом цвете. Вместе с ней покупатели получат стикеры с персонажами мультсериала «Ми-ми-мишки». Об этом CNews сообщили представители VK.

Желтый станет шестым цветом в палитре «VK капсулы нео». Колонка также доступна в черном, сером, синем, зеленом и оранжевом цветах.

Отличительной особенностью желтой VK «VK капсулы нео» будет яркий стикерпак с персонажами мультсериала «Ми-ми-мишки»: Кешей, Тучкой, Лисичкой и Цыпой. Стикерами можно украсить как саму колонку, так и другие гаджеты или поверхности. В «Марусе» уже доступны обновленные «Марусины сказки» – «Маруся» рассказывает сказки вместе с персонажами мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Котенок Котэ». Также вместе с колонкой покупатели получат подписки на сервис «VK музыка» на три месяца и онлайн-кинотеатр Wink.

VK капсула нео

Взаимодействовать с колонкой помогает «Маруся». Ее навыками пользуются как взрослые, так и дети. Она может рассказать ребенку сказку, спеть колыбельную, увлечь его игрой, помочь выучить таблицу умножения и др.

«Среди пользователей наших умных колонок, в том числе «VK капсулы нео», много детей. Мы видим, что покупатели самой компактной колонки чаще выбирают яркие цвета, поэтому решили дополнить цветовую линейку желтым. А чтобы еще больше порадовать самых маленьких владельцев, будем дарить им стикеры с любимыми героями мультсериала «Ми-ми-мишки». Их можно разместить на колонке, наклеить на тетради или найти им другое применение, призвав на помощь фантазию», — сказал Дмитрий Твердохлебов, директор направления умных продуктов VK.