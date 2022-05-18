«Ситилинк» зафиксировал рост спроса на умные колонки

«Ситилинк» зафиксировал рост спроса на умные колонки в I квартале 2022 г. По итогам I квартала 2022 г. продажи умных колонок в «Ситилинке» выросли в штучном выражении в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

В Москве продажи умных колонок в штуках выросли на 103%, а в Нижнем Новгороде – на 87% по сравнению с прошлым годом. Также среди городов с самым высоким спросом оказались Санкт-Петербург, Самара и Краснодар.

«Умные колонки являются станцией для управления системами дома. Но также они являются отдельным устройством, которое часто выбирают в качестве необычного и полезного подарка. Доля устройств “Яндекс” среди всех продаж умных колонок в первом квартале составила 92%. – сказал Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк». – Появление новых моделей “Яндекс.станции” стимулировало рост продаж, особенно это было заметно перед гендерными праздниками и Новым годом».

Пик продаж умных колонок пришелся на первую неделю 2022 г. (3-9 января), когда покупатели еще продолжали дарить новогодние и рождественские подарки, и восьмую неделю 2022 г. (21-27 февраля). Чаще всего умные колонки приобретают розничные покупатели (физические лица). Самыми популярными умными колонками в первом квартале стали «Яндекс.станция лайт, «Яндекс.станция мини» и «Яндекс.станция мини 2». Среди всей портативно акустики лидером остался в первом квартале JBL.

Производители умных устройств стремятся объединить умные гаджеты (розетки, лампочки, медиаплееры и другие устройства) в единую систему «умного дома», которая позволяет управлять техникой через интернет. Умные колонки дают возможность управлять устройствами, которые подключены к системе посредством голосовых команд. Топ-3 по популярности бренда в категории «умный дом» в первом квартале составили Aqara, «Яндекс» и Digma.

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«Ситилинк» продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.