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Яндекс.Станция Макс



25.12.2024 «Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления 1
23.12.2024 Apple срисовала у «Яндекса» идею для очередной инновации. Своих мыслей больше нет 1
13.11.2024 VK отказывается от выпуска умных колонок через две недели после выпуска флагманской модели. «Яндекс» и «Алиса» победили. Опрос 1
01.11.2024 Распорядок дня, караоке на «ТВ Станциях» и др. в октябрьском обновлении «Алисы» 1
07.10.2024 Новые модели «Яндекс Станций» теперь можно купить на «Яндекс Маркете» по программе трейд-ин 1
02.10.2024 «Яндекс Музыку» в lossless-качестве теперь можно слушать на умных устройствах «Яндекса» с «Алисой» 1
14.08.2024 «Яндекс» выпустил обновление для «Станции Макс» 3
14.08.2024 «Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X 3
18.04.2024 «Яндекс» выпустил свои первые устройства умного дома с Matter 1
07.02.2024 «Яндекс» увеличил награду для охотников за ошибками в умных устройствах до 1 млн рублей 1
25.12.2023 Начались массовые продажи российских ноутбуков OSiO. Цена. Опрос 1
24.11.2023 «Яндекс» объявил о результатах продаж «Яндекс станций» во время первой волны ноябрьских скидок 2
27.07.2023 «Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах 2
29.05.2023 «Яндекс» выпустил «Станцию макс» с символикой «Короля и шута» 3
27.04.2023 В Казахстане стартовали продажи умных устройств «Яндекса» 1
18.04.2023 «Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены 1
18.04.2023 Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже 1
22.11.2022 «Яндекс» начал продавать умные устройства с «Алисой» в Узбекистане 1
12.09.2022 «Яндекс» начал продавать умные колонки с «Алисой» в Азербайджане 1
23.12.2021 В колонках «Яндекса» появился эквалайзер 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 1
06.07.2021 «Яндекс» выпустил дешевую смарт-колонку «Станция лайт» 1
28.05.2021 «ЛитРес» первым интегрировал аудиокниги в умные колонки «Яндекса» с «Алисой» и запустил оплату в навыке 1
22.01.2021 «Яндекс» оставил россиян без своих умных колонок 2
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео 1

Публикаций - 25, упоминаний - 34

Яндекс.Станция Макс и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 24
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Intel Corporation 12197 1
Xiaomi 1732 1
DEXP 53 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
BBK Electronics Corp 313 1
ICL ГК 381 1
Horizont - Горизонт 7 1
МегаФон 8805 1
Huawei 3933 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Amlogic 35 1
Прогноз 1650 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Baku Electronics - Azerbaijan Electronics 2 1
Google LLC 11775 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Hyundai Motor Company 383 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
Севкабель Порт 7 1
Связной ГК 1369 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Sulpak 3 1
Unsplash 764 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 13
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 8
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 157 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 8
Микрофон - Microphone 2501 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Podcasts - Подкастинг 256 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 4
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 4
Matter - Project CHIP 35 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
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Оповещение и уведомление - Notification 4608 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
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Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1025 3
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Часы - Watch 941 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 17
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Яндекс.Станция Мини 57 12
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 11
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Яндекс.Маркет 937 6
Яндекс.Плюс 191 4
Yandex - YaOS 17 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 2
Google Android 13994 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
VK Video 6 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 31 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Huawei MatePad - серия планшетов 49 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
Яндекс.Про - Умная ТВ-платформа 2 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
ASBIS Prestigio SmartVoice 3 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 19 1
Apple iOS 7809 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Мельник Сергей 16 3
Губин Михаил 2 1
Князев Андрей 15 1
Горшенев Михаил 1 1
Круглов Константин 28 1
Бобровский Александр 3 1
Чернов Денис 3 1
Мавлютов Марат 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Казахстан - Республика 5526 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 126 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Трейд-ин - Trade-in 176 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Сон - Somnus 428 1
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Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Bloomberg 1286 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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