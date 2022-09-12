«Яндекс» начал продавать умные колонки с «Алисой» в Азербайджане

«Яндекс» официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с «Алисой» в Азербайджане. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у местных ритейлеров. При покупке станции пользователи получат подписку «Яндекс плюс».

Единая подписка «Яндекс плюс» позволяет включать через станцию музыку, подкасты или плейлисты с рекомендациями на вкус пользователя. «Алиса» в умной колонке может включить ребёнку сказку или сочинить с ним свою собственную, подскажет, какая на улице погода, напомнит вывести на прогулку собаку и включит будильник. Или просто поддержит разговор на русском языке: пока она знает только его. Помимо этого, «Алиса» помогает управлять умными устройствами через приложение «Дом с Алисой». Скажем, если человек лег спать и вспомнил, что не выключил свет в прихожей, он может попросить об этом «Алису».

Вместе с запуском продаж колонок в Азербайджане вводится служба поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием.

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Сейчас линейка умных колонок с «Алисой» включает в себя «Станцию лайт», обновлённую «Станцию мини», «Станцию второго поколения» и «Станцию Макс». Приобрести устройства можно в магазинах электроники Kontact Home, Baku Electronics, Irshad Electronics и у других ритейлеров. Колонка «Лайт» стоит от 129 манатов, обновлённая «Станция мини» (без часов) — от 179 манатов, с часами — от 209 манатов, «Станция макс» — от 699 манатов, а «Станция второго поколения» — от 429 манатов. Устройства умного дома доступны по цене от 49 манатов.