VK передала умные колонки в российские больницы

Умные колонки «VK капсула» и «VK капсула мини» теперь установлены в детских отделениях 11 больниц по всей России — это прежде всего онкологические и травматологические отделения, где пациенты вынуждены проводить много времени. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Голосовой помощник «Маруся» включит музыку, расскажет сказки и сыграет с пациентами.

«Время, проведенное в больнице, — это не самые приятные моменты в жизни любого человека, а тем более ребенка. Мы стараемся максимально скрасить те немногие часы, которые наши пациенты проводят в клинике, чтобы у них оставалось как можно меньше времени на то, чтобы думать о возможных осложнениях, беспокоиться о том, как пройдет их лечение. Умные колонки с «Марусей» стали серьезным помощником для родителей, дети которых оперируются в нашем отделении. Возможность попросить «Марусю» рассказать сказку и отвлечь ребенка, поиграть с ней в игру — все это помогает детям легче перенести стресс от ожидания предстоящей операции и отвлечься от неприятных ощущений после нее. В будущем мы планируем оснастить наши палаты функциями умного дома, такими как управление светом, шторами и кондиционером. Ведь возможность сделать что-то или узнать какую-то информацию, не вставая с кровати, в палате больницы очень важна», — сказал заведующий травматологическим отделением №3 Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ, врач травматолог-ортопед, к.м.н. Владимир Заварухин.

«VK как компания уже много лет инвестирует свои технологии и экспертизу в развитие некоммерческого сектора. Проект с умными капсулами стал особенным. С помощью навыков искусственного интеллекта мы хотим скрасить будни детей-подопечных благотворительных фондов, которые находятся на лечении в стационарах. С голосовым помощником «Марусей» можно играть, учиться и весело проводить время: она не устанет, у нее не будет эмоционального выгорания, и она всегда готова поддержать ребенка и его родителей — это важная помощь в сложной эмоциональной ситуации», — сказала директор социальных проектов VK, руководитель «Добра Mail.ru» Александра Бабкина.

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Умные колонки теперь установлены в больницах в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Уфе, Чебоксарах и других городах. В проекте приняли участие проверенные благотворительные фонды, которые работают с платформой «Добро Mail.ru», например, «Подари жизнь», «Адвита», «Дети-бабочки» и другие. Вместе с устройствами подопечные фондов получили также доступ к подписке на «VK музыку».

Недавно компания представила новое устройство — умную колонку «VK капсула нео». Она помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением. В колонку интегрирован голосовой помощник «Маруся», которая умеет отправлять и читать сообщения, включать треки из плейлистов пользователя, сказки, подкасты и фильмы, управлять устройствами умного дома и многое другое.