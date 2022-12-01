В колонках «Яндекса» появился режим радионяни

С помощью умных колонок «Яндекса» теперь можно слушать, что происходит в детской: проснулся ли малыш или в комнате полная тишина. «Яндекс» добавил в умные колонки режим радионяни, он работает во всех моделях «Станции» — от «Лайта» до «Макса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В режиме радионяни звук с колонки, которая стоит у ребенка, передается в приложение «Дом с Алисой» или на вторую колонку. Родители могут спокойно заниматься своими делами и не беспокоиться, как там дела у малыша. Они сразу услышат, если он проснется или позовет. Когда колонка работает как радионяня, на ней полностью отключается звук. А чтобы окружающие видели, что «Станция» передает звуки из детской, ее верхняя панель мягко светится.

Чтобы включить новый режим, нужно открыть настройки «Станции» в приложении «Дом с Алисой» и выбрать опцию «Использовать как радионяню». Если в доме одна колонка, радионяню можно запустить в приложении. А если две — проще всего сказать колонке, на которую должен идти звук: «Алиса, включи радионяню в детской» или «Алиса, включи радионяню на Станции лайт».

В отличие от обычной радионяни, умная колонка будет полезна ребенку долго, а не только в первые годы жизни. «Алиса» включит малышу колыбельную, успокоит звуками природы и расскажет сказку. А когда он подрастет, развлечет игрой и поможет развить речь с помощью тренажера «Легко сказать».

Дети постарше смогут слушать с ее помощью музыку, а школьники — делать уроки. Она подскажет, как пишется слово или переводится фраза. А еще — через колонки можно звонить из одной комнаты в другую, например, чтобы позвать всех на обед.