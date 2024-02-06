«Мегафон»: продажи товаров для умного дома выросли на 90% за год

В 2023 г. спрос на товары для умного дома в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota увеличился на 90%. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись более чем в два раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении.

Спрос на центры управления умным домом вырос на 35% за год, на 14% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы и светильники. Вырос интерес и к прочим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 г. выросли в 2,3 раза. Вслед за ними россияне стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок смарт-чайников увеличилось на 34% год к году.

В 2023 г. активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. При этом в столичном регионе спрос на такие товары за прошедший год увеличился в полтора раза.

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«Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 г. спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей», — отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.