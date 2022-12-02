VK представляет новую умную колонку «VK капсула нео»

VK открывает предзаказ новой умной колонки «VK капсула нео». В комплекте с устройством идет набор стикеров, с помощью которых можно кастомизировать колонку. Розничная цена «VK капсулы нео» — 3990 руб. По предзаказу устройство можно приобрести за 2990 руб. Об этом CNews сообщили представители VK.

Мощность звука «VK капсулы нео», как и у более старшей колонки в линейке VK «Капсулы мини» — 5 Вт. Новая колонка звучит глубоко и чисто – благодаря всенаправленному звуку и поддержке bass boost устройство выдает чистый и объемный звук на любой громкости. «VK капсула нео» распознает человеческую речь даже во время громкого воспроизведения музыки.

«VK капсула нео» помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением. Она выполнена из матового пластика, габариты — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — 430 г. Цифровой светодиодный дисплей «VK капсула нео» адаптируется под освещение в помещении и показывает время, погоду и другие данные.

«VK капсула нео»

В колонку интегрирован голосовой помощник «Маруся». Она умеет отправлять и читать сообщения, ленту «Вконтакте», включать треки из плейлистов пользователя, его друзей и кумиров в соцсети, сказки, подкасты, фильмы из онлайн-кинотеатра Wink, управлять устройствами умного дома более чем 50 производителей, запускать обучающие викторины и тренажеры.

Вместе с «VK капсулой нео» каждый пользователь получит подарки: подписку на сервис «VK музыка» и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.

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«“VK капсула нео” — умная колонка по очень доступной цене. От своей старшей сестры, “VK капсулы мини”, она унаследовала мощность звука и анимированный светодиодный дисплей, который особенно нравится пользователям. “VK капсула нео” для каждого – своя. Можно самостоятельно выбирать, какую музыку или какие новости слушать, у голосового помощника есть множество источников. При этом в настройках приложения можно настроить доступ к личному контенту – “Вконтакте”, почте или календарю. Владельцы “VK капсулы нео” смогут еще и украсить свою умную колонку с помощью стикеров — хорошее решение, например, для детской комнаты, ведь мы знаем, что наши умные колонки отлично подходят для семей с детьми», — сказал Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK.

Специально для самых маленьких пользователей к запуску «VK капсулы нео» VK обновила «Марусины сказки»: теперь можно просить ее рассказывать сказки вместе с персонажами популярных мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Котенок Котэ». Чтобы ребенок не услышал информацию, предназначенную для его родителей, в настройках предусмотрен детский режим.

Оформить предзаказ новой «VK капсулы нео» за 2990 руб. можно с 1 по 11 декабря 2022 г. Колонка доступна в двух цветах: сером и голубом. Позднее цветовая гамма «VK капсулы нео» расширится.