VK выпустила умную колонку «VK капсула» с «Марусей» в двух новых цветах

Умная колонка «VK капсула» получила новые цвета. Теперь, помимо черного и серого, ее можно приобрести еще в двух цветах — хвойном зеленом и морском синем. Об этом CNews сообщили представители VK.

В продаже появились цветные умные колонки от VK с голосовым помощником «Марусей». Как и классические версии «VK капсулы», они будут стоить 9990 руб. До конца октября 2022 г. действует акция: купить «VK капсулу» в зеленом и синем цветах можно со скидкой 1000 руб.

Теперь пользователям будет проще подобрать «VK капсулу», чтобы попасть в цветовую гамму своего интерьера. Также новые цвета умной колонки совпадают с оттенками линейки «VK капсулы мини» — можно приобрести колонки стандартного и мини-размеров в одном оттенке.

В умную колонку «VK капсула» встроен голосовой помощник «Маруся». Ее можно попросить активировать устройства умного дома, ответить на вопрос или найти нужную информацию. Технологии распознавания и синтеза речи помогают «Марусе» общаться с пользователем, а самообучаемая нейронная сеть – лучше понимать запросы. Голосовой помощник отлично ладит с детьми. «Маруся» может позаниматься с ребенком английским, рассказать сказку или, например, включить любимую песню в «VK музыке», а семейный и детские режимы ограничат малышей от нежелательного контента.

«VK капсула»

«Маруся» доступна в приложениях для Android и iOS, в социальной сети «Вконтакте», умной колонке «VK капсула» и «VK капсула мини», в «Почте Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнеров.

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«Мы хотим, чтобы наши устройства были не только умными, но и эстетичными. Практически каждая вторая проданная “VK капсула мини” — цветная. Это вдохновило нас на расширение цветовой линейки “большой” “VK капсулы”. Колонка отлично подходит для больших помещений, и теперь ее еще проще вписать в интерьер, а также сочетать с “VK капсулой мини”, если пользователь хочет иметь сразу несколько колонок», — сказал Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK.

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«Маруся» — голосовой помощник VK. «Марусю» можно попросить написать сообщение или позвонить другу из «Вконтакте», написать письмо в «Почте Мail.ru», прочитать рецепт блюда, пополнить список покупок, включить любимый трек «VK музыки», рассказать сказку детям и многое другое.