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BSS интегрировала своего виртуального финансового ассистента в умную колонку VK

BSS интегрировала своего виртуального финансового ассистента в умную колонку VK. Теперь умная колонка «VK капсула» с голосовым помощником «Маруся» может не только включить музыку, рассказать последние новости, прогноз погоды или воспроизвести любимый подкаст, но и ответить на вопросы по банковской тематике. Например, уточнить адрес и часы работы банковского отделения или ближайшего банкомата, рассказать, что делать если банкомат не вернул карту или найдена чужая, как оставить отзыв на работу отделения и даже запросить остаток на карте.

Таким образом, стек речевых технологий и решений от BSS пополнился еще одним динамично развивающимся каналом взаимодействия с клиентами – умными разговорными устройствами.

В основе банковских навыков умной колонки VK – сценарии из отраслевого коробочного решения для автоматизации обслуживания розничных клиентов банков, которое BSS развивается в соответствие с концепцией робота как удобного, полезного, вызывающего положительные эмоции и располагающего к себе клиентов.

«Перед нами стоял непростой вопрос, а стоит ли одними из первых на рынке развивать специализированного банковского виртуального консультанта на базе умных колонок? В итоге решили выяснить это у фокус-группы из 30 ведущих банков на нашем бизнес-завтраке», – сказал заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS Василий Жилов.

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По его словам, реакция и вопросы аудитории утвердили в уверенности, что решение необходимо развивать, расширяя границы проникновения банковских услуг среди клиентов.

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