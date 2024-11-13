VK отказывается от выпуска умных колонок через две недели после выпуска флагманской модели. «Яндекс» и «Алиса» победили

VK может остановить производство умных колонок «Капсула». За все годы своего существования они смогли занять лишь около 7% рынка. Основным конкурентом VK на этом рынке с самого начала был интернет-гигант «Яндекс» со своими «Станциями» и встроенным в них голосовым ассистентом «Алиса». У VK тоже есть собственный виртуальный помощник – «Маруся».

Минус одно направление бизнеса

Российский интернет-холдинг VK намеревается отказаться от дальнейшего развития линейки умных колонок «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом «Маруся», пишет «Коммерсант» со ссылкой на двух источников в ИТ-сфере и представителя не названной к крупной сети техники и электроники. На это также указывает и тот факт, что 24 октября 2024 г. в дочерней компании VK ООО «ВК Умные устройства», которая отвечает за разработки «Капсул», началась реорганизация.

По завершении процесса компания будет интегрирована в состав другой «дочки» VK: фирмы «ВК Стор» (данные СПАРК).

К моменту выхода материала в VK официально не комментировали происходящее. Приближенный к холдингу источник «Коммерсанта» заявил, что реорганизация стала следствием стремления к «оптимизации корпоративного управления», но собеседники издания на ИТ-рынке открыто заявили, что проект умных колонок «Капсула» готовится к закрытию.

VK «Капсула Про» - самая новая, флагманская и, возможно, последняя смарт-колонка VK

«Такое решение связано с низким показателем продаж устройств как в количественном выражении, так и в денежном», – заявил один из собеседников издания. Другой источник подчеркнул, что на место «Капсул» не придет ничего нового – по его словам, VK не намерен в дальнейшем развивать направление умных колонок.

Кто был первым

VK значительно припозднился с выходом на российский рынок умных колонок, тем самым дав поистине огромную фору своему основному конкуренту в этом сегменте – интернет-гиганту «Яндекс». Первая «Капсула», как сообщал CNews, увидела свет в апреле 2020 г., тогда как первая «Яндекс Станция» начала захватывать рынок почти двумя годами ранее, в июле 2018 г.

«Капсула» – это полноразмерная колонка, как раз прямой конкурент оригинальной «Станции». К моменту ее релиза у «Яндекса» в ассортименте была уже миниатюрная «Станция Мини» первого поколения – она вышла в октябре 2019 г., а VK подоспел с «Капсулой Мини» лишь в июне 2021 г.

Четыре года впустую

Предоставленная «Яндексу» двухлетняя фора вылилась в первую очередь в широчайший ассортимент «Станций». К моменту выхода материала линейка этих колонок насчитывала два поколения оригинальной «Станции», две модификации бюджетной «Станции Лайт», топовую «Станцию Макс», три поколения «Станции Мини» и флагманскую «Станцию Дуо Макс» с большим поворотным дисплеем.

Линейка «Капсул» таким же многообразием похвастаться не может, хотя в октябре 2024 г. в дополнение к моделям «Капсула», «Капсула Мини» и базовой «Капсула Нео» она пополнилась флагманской моделью «Капсула Про» с круглым дисплеем. Опоздание с дебютом первой модели на два года также привело к тому, что «Яндекс» успел заинтересовать потребителей. Как итог, к концу первой половины 2024 г. у «Капсул» было лишь 6,9% российского рынка умных колонок (в натуральном выражении) против 82,2% у «Яндекса» (статистика «Марвел-Дистрибуции»). Еще 4% занимает Сбербанк, оставшуюся 6,9-процентную долю поделили между собой все оставшиеся производители. Всего за первую половину 2024 г. в России было продано около 2,4 млн умных колонок.

«Доля умных колонок VK на рынке России составила в количественном выражении 7,5%, а общая доля в выручке по рынку умных колонок – 3,5%, – сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо». – За первое полугодие 2024 г. на рынке России было продано 166 тыс. умных колонок VK на общую сумму 653 млн руб., это на 16% больше в штучном и на 6% меньше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2023 г. – прим. CNews). Средняя цена на колонки VK год к году упала на 19%».

Что происходит за кулисами

Возвращаясь к вопросу реорганизации, отметим. Что компания ООО «ВК Умные устройства», основанная в июле 2023 г., завершила 2023 г. с выручкой 935 тыс. руб. и чистым убытком 1,4 млн руб. (данные «Контур.Фокуса». Это 100-процентная «дочка» компании ООО «Компания ВК».

Фирма занимается, в числе прочего, производством компьютеров, телеком-оборудования, бытовой техники и периферии. В активе компании есть два сертификата соответствия на колонки «Капсула» – оба выданы в начале 2024 г.

Впервые о проблемах VK в сегменте умных колонок и виртуальных ассистентов стало известно в августе 2024 г. тогда издание Sostav рассказало о планах холдинга по сокращению работников, отвечающих за развитие голосового ассистента «Маруся». VK эту информацию не подтверждает, но, как пишет «Коммерсант», часть сотрудников уже работает в МТС. Оператор связи не дал четкого ответа на вопрос, действительно ли эти люди перешли в его штат.

«Мы всегда привлекаем лучших специалистов со всего рынка», – сказал изданию представитель МТС, добавив, что оператор «фокусируются на R&D новых направлений, таких как голосовые ассистенты и ИИ-агенты».

К моменту выхода материала VK не подтверждал и не отрицал, что колонки «Капсула» скоро останутся в прошлом. По словам источника «Коммерсанта», модель «Капсула Про» образца октября 2024 г. может стать одной из последних, и что VK в настоящее время «распродает остатки» предыдущей партии товаров.

Комментарий VK

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий VK. Он приведен без изменений.

«Информация не соответствует действительности. VK не планирует закрывать проект колонок "Капсула", – сообщили CNews представители VK. – Все команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме. В октябре (2024 г. – прим. CNews) компания представила новую флагманскую модель VK "Капсула Про". На текущий момент пользователи могут оформить предзаказ, на полках магазинов она появится до конца ноября (2024 г. – прим. CNews)».