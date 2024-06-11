Здоровый свет: Пользователям умного дома Sber стал доступен полезный для здоровья режим умных ламп

Правильное освещение помогает поддерживать здоровье. Новый режим «Адаптивный свет» в устройствах умного дома Sber автоматически подстраивает температуру освещения под биологические ритмы человека. Обновление получат все умные осветительные приборы Sber, а также партнерские устройства, совместимые с платформой. Одновременно линейка устройств, разработанных компанией-партнером SberDevices, пополнилась умной сверхъяркой лампой А70 c повышенной энергоэффективностью. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый режим умных ламп «Адаптивный свет» разработан на основе научных исследований циркадных ритмов. Биологические часы человека ориентированы на яркость и цветовую температуру света: холодный полуденный свет бодрит, а теплый вечерний — помогает расслабиться. В режиме адаптивного света осветительные устройства Sber подстраивают температуру освещения к естественному свету за окном. Это облегчает пробуждение, поддерживает дневную продуктивность и помогает уснуть вечером. Активировать режим можно в мобильном приложении или голосом через ассистента Салют на умных колонках и телевизорах.

Умная лампа А70

Яркость и экономичность. Лампа сопоставима с лампой накаливания 120 Вт — ее световой поток составляет 1500 Лм. При этом энергопотребление устройства в разы меньше — всего 14 Вт.

Комфорт для глаз. Яркость света можно настраивать под себя. Даже при перепадах напряжения лампа светит ровно — это позволяет избежать мерцания, которое создаёт дополнительную нагрузку на глаза. Новинка выдерживает падение напряжения до 180 Вольт, так что её удобно использовать в частном секторе, где напряжение бывает нестабильным.

Удобное управление. Лампа управляется как голосом, так и дистанционно: в мобильном приложении Салют для Android и веб-приложении для iOS, в приложении «СберБанк Онлайн» и через умные устройства с виртуальным ассистентом «Салют». К тому же умный дом Sber дает пользователю возможность автоматизировать привычные действия. Например, в сценарии «Доброе утро» в заданное время лампа будет постепенно загораться, адаптируя поток света ко времени суток, а умная колонка Sber запустит персональную музыкальную волну пользователя.

Гибкие настройки. Лампа подойдет для любых интерьеров и ситуаций благодаря 16 млн цветов и встроенным световым спецэффектам. А режим «Фитосвет» стимулирует рост и развитие комнатных растений.

Лампу можно купить в официальном интернет-магазине за 890 руб., в фирменном магазине «Умного дома Sber» в Санкт-Петербурге и на популярных маркетплейсах. Производитель — SberDevices — дает двухлетнюю гарантию.