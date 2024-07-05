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Умные устройства Ujin теперь доступны в приложении «Салют»

Российские компании SberDevices и «Юникорн» осуществили интеграцию платформ умных домов Sber и Ujin. Теперь устройствами Ujin можно управлять с помощью виртуального ассистента «Салют», в мобильном приложении «Салют» и на других поверхностях, где доступен умный дом Sber, например, телевизоры или умные колонки. Пользователи могут настраивать стандартные сценарии или создавать собственные, используя привычные паттерны, голосовые команды и пользовательский интерфейс приложения «Салют». Об этом CNews сообщили представители Ujin.

«Для нашей компании интеграция с умным домом Sber и приложением «Салют» – это очень важное событие. У пользователей системы умный дом будет еще одна дополнительная возможность выбора, с каким ассистентом и какой экосистемой взаимодействовать, какие устройства использовать. В конечном итоге все наши существующие и будущие пользователи смогут качественно улучшить взаимодействие с умным домом Ujin», — сказала СЕО компании «Юникорн» Светлана Перминова.

«Разработчиками SberDevices и Ujin была проделана большая работа. Благодаря нашему партнерству, пользователи смогут получить новый впечатляющий опыт использования умного дома. Мы надеемся, что у нас будет еще много возможностей развивать наше направление, чтобы в России появлялось все больше умных домов», – отметила руководитель направления «Умный дом Sber» Мила Макаренко.

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