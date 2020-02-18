Сбербанк выпустил свой первый гаджет

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Первый гаджет уже в рознице

Компания «Сбердевайсы», входящая в экосистему Сбербанка, начала продажи компактной ТВ-приставки с пультом ДУ для онлайн-кинотеатра Okko. Особенностью устройства является интегрированная в пульт ДУ функция голосового управления. Первым о запуске новинки сообщило издание РБК со ссылкой на информацию от руководства компании «Сбердевайсы».

Устройство под названием Okko Smart Box, специально разработанное для онлайн-кинотеатра Okko, уже можно заказать на маркетплейсе «Беру», также входящем в экосистему Сбербанка, по цене 1490 руб.

В середине января 2019 г. CNews сообщал о том, что созданная Сбербанком дочерняя компания ООО «Сбердевайсы» по производству компьютеров, периферийного оборудования, бытовой техники и ПО, была зарегистрирована 2 октября 2019 г. посредством ООО «Цифровые активы», полностью контролируемого государственным банком.

По данным из ЕГРЮЛ, «Цифровым активам» принадлежат 100% новой компании. Ранее компания «Сбердевайсы» входила в структуру банка в качестве отдельного подразделения SberDevices.

Константин Круглов, глава «Сбердевайсы», сообщил в интервью РБК о том, что ранее его команда разработала ряд продуктов для собственных нужд Сбербанка, однако подробности об этой продукции и дальнейшими планами компании он не раскрыл.

По его словам, компания занимается разработкой «устройств для жизни с использованием речевых технологий», в том числе, для сегментов B2C и B2B. Компания в перспективе также может заняться проектами для внешних заказчиков, но приоритеты «скорее всего, будет отдаваться компаниям экосистемы».

Умный ТВ-плеер с голосовым управлением

Медиаплеер Okko Smart Box (в официальной документации указано название «ОККО-01») состоит из двух компонентов – компактной приставки габаритами 77 x 53 x 16 мм с внешним блоком питания и кабелем HDMI 2.1 для подключения к ТВ, а также пульта дистанционного управления с поддержкой голосового ввода данных и команд.

Медиаплеер Okko Smart Box

Подключение приставки к интернету производится посредством беспроводной сети Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac). Для удобства прослушивания в приставке также предусмотрен беспроводной интерфейс Bluetooth 5.0.

Подключение медиаплеера Okko Smart Box к ТВ

Медиаплеер поддерживает воспроизведение мультимедийного контента с разрешением до 4K/UHD, есть поддержка стандарта Dolby Digital. Плеер выполнен на процессоре Amlogic S905Y2, выпускаемом с нормами 12 нм, и оснащен 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.

Okko Smart Box можно подключить к любому ТВ

Для гаджета заявлен срок службы на протяжении до 730 дней, гарантийный срок составляет 365 дней. Компактная конструкция и простота подключения подразумевают возможность ношения гаджета с собой и его подключения по необходимости к любому телевизору с портом HDMI.

Внешний вид медиаплеера Okko Smart Box

При покупке Okko Smart Box пользователь получает подписку «Лайт» кинотеатра Okko на три месяца, подписку на 160 интерактивных телеканалов – также на три месяца, с возможностью паузы и перемотки, а также хранением архива записей до 14 дней. Помимо этого, приставка также поддерживает доступ к сервису YouTube.

Кто причастен к разработке и производству Okko Smart Box

По данным компании «Сбердевайсы», Okko Smart Box производится в Китае. Это подтверждается выложенными на сайте Okko сертификатами соответствия Евразийского экономического союза, выданными «Сберлогистике». В приложении к сертификату в качестве производителей указаны китайские компании Shenzhen 3NOD Electronics и Shenzhen SEI Robotics.

Руководство компании «Сбердевайсы» не сообщило объем первой партии гаджетов и планы ее продаж, но заверило, что ТВ-приставки были произведены в достаточно больших количествах до того, как китайские фабрики остановились из-за эпидемии коронавируса, при этом часть первой партии уже находится на складе в Москве.

По данным компании «Сбердевайсы», к выпуску устройства также причастен ряд компаний экосистемы Сбербанка. Доставкой устройства займется «Сберлогистика», продажи устройства на первом этапе организованы эксклюзивно через маркетплейс «Беру» (СП Сбербанка и «Яндекса»).

По данным РБК, вопрос о выводе ТВ-плеера в розницу еще окончательно не решен, но не исключено, что в рамках эксперимента гаджет может появится в отделениях Сбербанка.

Экосистема Сбербанк SberX и перспективы «Сбердевайсов»

Сбербанк начал развитие собственной экосистемы в 2017 г. Согласно стратегии развития SberX, к 2020 г. банк должен стать универсальной ИТ-компанией, которая сможет конкурировать с глобальными гигантами Google, Amazon или Alibaba.

В экосистему Сбербанка SberX входит более 20 финансовых и нефинансовых компаний различного профиля. В конце августа банк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group, куда входит в том числе онлайн-кинотеатр Okko. На конец 2019 года месячная платящая аудитория этого сервиса, по собственным данным, составила 1,1 млн человек, ежемесячная — 2,8 млн человек.

Помимо производства компьютеров и периферии, компания «Сбердевайсы» имеет право производить коммуникационное оборудование, вести оптовую торговлю компьютерами, периферийными устройствами и ПО, а также продавать в розницу компьютеры, ПО и периферию в спецмагазинах, через интернет или по почте.

В список разрешенных видов деятельности «Сбердевайсов» также входит разработка ПО, консультативная деятельность по компьютерным технологиям, управлению компьютерным оборудованием и другая деятельность с использованием вычислительной техники и информационных технологий.