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Интеллектуальные ИТ-инструменты для нефтегаза создали в ТПУ

В Центре Хериот-Ватт Томского политехнического университета при поддержке программы Минобрнауки «Приоритет-2030» развивают проект «Цифровая нефтесервисная компания» по созданию интеллектуальных цифровых инструментов для обработки геолого-геофизических и промысловых данных и повышения эффективности управления разработкой нефтегазовых месторождений. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

По словам разработчиков, этап проведения геологоразведочных работ на месторождении обычно характеризуется недостатком информации и высоким уровнем неопределенностей. При этом именно на данном этапе, зачастую, принимаются ключевые решения о разработке месторождения. И все последующие решения, нацеленные на оптимизацию процессов, являются, скорее, следствием недостаточной информированности и недоучета неопределенностей. Поэтому исследования, нацеленные на построение соответствующих моделей и программ, являются крайне важными и оказывают максимальный эффект на всю дальнейшую разработку месторождений.

«Помимо образовательной деятельности Центр Хериот-Ватт реализует различные научно-исследовательские проекты в сотрудничестве с индустриальными партнерами. Так, накоплен большой опыт в анализе и интерпретации геологических, геофизических, промысловых данных для создания геолого-гидродинамических моделей, оценки запасов и построения прогнозов добычи. Этот опыт послужил основой для разработки новых подходов к геолого-гидродинамическому моделированию, особенностью которых является акцент на сохранении геологической реалистичности моделируемого объекта. Методика прошла путь от идеи до коммерческого внедрения в процессы нефтедобывающих компаний, в том числе «Газпром нефти». В настоящее время Центр приступил к оказанию сервисных услуг с использованием собственных разработок», – сказал директор Центра Хериот-Ватт ТПУ Валерий Рукавишников.

Проект «Цифровая нефтесервисная компания» направлен на трансформацию неактуальных и малоэффективных процессов в области геолого-гидродинамического моделирования и методов принятия инвестиционных решений, так как, по словам разработчиков, существующие подходы не в полной мере отвечают современным требованиям индустрии. Проект позволяет комбинировать наукоемкие технологии и подходы к решению конкретных задач индустрии, в зависимости от сложности объекта. Особое внимание разработчики уделяют работе с геологическими неопределенностями.

«Мы постоянно находимся в поиске, разработке новых методик, алгоритмов, методов машинного обучения, работаем с данными. Также, если это требуется, разрабатываем оригинальный софт. На сегодняшний день есть несколько направлений, на которых мы специализируемся, где технологии уже достаточно зрелые для того, чтобы предоставлять комплексные сервисные услуги индустриальным партнерам», – отметил руководитель проекта, инженер Центра Хериот-Ватт Глеб Шишаев.

Так, среди основных цифровых инструментов – подход к разработке геолого-гидродинамических моделей с высокой прогнозной способностью. Он позволяет повысить качество геолого-гидродинамических моделей, получить более уверенный прогноз, оптимизировать процесс моделирования и добиться повышения качества принимаемых инвестиционных решений с учетом геологических неопределенностей. По словам разработчиков, он апробирован и перешел в стадию сервисного проекта. Также созданы технологии принятия инвестиционных решений на основе подходов оценки стоимости информации – это комплексный продукт, позволяющий проводить подбор и оценку инвестиционных решений с учетом имеющейся информации о месторождении и влияния ключевых неопределенностей.

Кроме того, разработан инструмент автоматизированного контроля качества и согласованности геолого-геофизических данных, используемых во всех процессах, связанных с решением о разработке месторождений, от этапов анализа керновых данных до момента расчета динамических характеристик пласта.

Еще одно направление – вероятностное фац-моделирование. Это подход на основе стохастических алгоритмов и алгоритмов машинного обучения, направленный на объединение и согласование разномасштабной входной геолого-геофизической информации (скважинные данные, данные сейсморазведочных работ), используемых при построении седиментологической или фациальной модели.

«Мультидисциплинарная команда геологов, разработчиков, математиков и программистов Центра способна создавать решения, направленные на продвинутую обработку и анализ различных типов данных, что значительно увеличивает качество последующих решений. Подобные проекты необходимы для решения довольно большого спектра задач. Причем, у нас есть технологическая карта, включающая различные горизонты планирования, есть исследовательские группы, работающие над новыми инструментами и технологиями, нацеленными на оптимизацию или трансформацию текущих процессов», – сказал Валерий Рукавишников.

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