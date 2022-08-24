«Корус консалтинг» модернизирует систему аналитической отчетности «ЕВРАЗ ТК»

«ЕВРАЗ ТК» реализует новый подход к формированию аналитической отчетности по продажам на основе данных вместе с ГК «Корус консалтинг». Сценарный подход при анализе данных позволит в кратчайшие сроки находить ответ на нужный вопрос, при этом масштабируя аналитические приложения по направлениям деятельности компании. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

«ЕВРАЗ Торговая компания» («ЕВРАЗ ТК») – российский поставщик металлопроката строительного, промышленного и транспортного назначения, а также метизов, угольной продукции и продукции коксохимического производства.

Используемая в компании отчетность требовала доработок: базовая формировалась стандартно в презентациях или Excel; таблицах, а интерфейс BI-системы был неудобен для конечных пользователей, требовалась оптимизация работы с мобильных устройств. Чтобы модернизировать подход к анализу и саму систему, руководство «ЕВРАЗ ТК» в рамках конкурса выбрала ГК «Корус консалтинг».

Проектная команда изучила требования к платформе: новое решение должно было включать полноценный анализ данных организации от фактических показателей продаж до эффективности маркетинговых кампаний.

По результатам аудита текущего BI-решения была создана структура стартового дашборда и общая схема навигации для развития приложения. При создании интерактивных панелей использовался сценарный подход, который предполагает сценарий анализа от верхнеуровнего значения показателя с последующей детализацией и исследованием влияющих факторов.

Панель мониторинга ключевых показателей демонстрирует основные показатели деятельности компании: валовый доход, выручку, объем продаж, программу повышения эффективности, долю рынка с возможностью оперативного анализа фактических значений и отклонений вплоть до конкретного продукта или региона (от плана, от значений аналогичного периода прошлого года).

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«Для нас всегда ценно, когда перед внедрением наши заказчики готовы глубоко прорабатывать методологию сценарного анализа данных и подходить к проектированию решения вместе с нами, используя современные подходы и технологии и выбирая лучшие из них. “ЕВРАЗ ТК” уже идет по этому пути и закладывает фундамент для поддержки управленческих решений, основанных на данных», — сказал Андрей Байбутов, директор по развитию бизнеса департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

«Для нас как для ведущего поставщика продукции в отрасли важно оперативно отслеживать информацию о деятельности компании на всех уровнях. Классический формат отчетности оттягивал много ресурсов и был менее оперативным. Сейчас у нас появился roadmap, который предлагает оптимальный способ реализации единой системы отчетности по всем показателям нашей организации. Этот подход сделает нашу компанию эффективнее, так как предоставит доступ к инструменту для контроля и мониторинга на основе объективных данных», — отметил Валентин Кризский, начальник департамента маркетинга «ЕВРАЗ ТК».

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.