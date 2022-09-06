«Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок»

Российская частная розничная компания «Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок». Соглашение о сотрудничестве и старте работ было подписано в августе в 2022 г. Цифровая экосистема компании включает в себя не только внутренние сервисы для организации бизнес-процессов, управления цепочками поставок, логистикой и т.д., но и системы электронной коммерции и мобильное приложение для покупателей, на которые делает ставки «Азбука вкуса» в области развития бизнеса. И теперь за стабильность работы этих систем будет отвечать команда «Крок облачные сервисы».

«Сегодня наша ИТ-инфраструктура включает более двухсот физических серверов, находящихся в трёх локациях Москвы. На этом оборудовании расположены внутренние бизнес-системы ERP, CRM, WMS, TMS, BPM и другие, а также клиентские сервисы, такие как интернет-магазин и мобильное приложение, пользовательская база которых составляет сотни тысяч человек. Впереди предстоит сложный процесс миграции. Кроме этого, постепенно мы планируем расширять нашу облачную инфраструктуру, увеличивая ее в несколько раз. В связи с этим мы искали провайдера, который сможет ответить на все наши вопросы и решить задачи не только сегодня, но и в будущем, когда возникнут новые непростые вызовы», – сказал Дмитрий Кузеванов, технический директор «Азбуки вкуса».

Выбор в пользу облака «Крок» был обусловлен производительными процессорами (от 3,1 ГГц до 3,6 ГГц), высоким уровнем надежности, широким портфелем сервисов, которые можно развернуть из облака, а также опытом выполнения сложных и больших проектов. В перспективе все это позволит «Азбуке вкуса» улучшить качество предоставляемых ИТ-сервисов для конечного потребителя. Кроме того, за счет более мощных процессоров компания сможет дополнительно экономить на оплате ресурсов, так как в облаке «Крок» используется почасовой биллинг.

Заказчик будет использовать Kubernetes as a Service и DBaaS для размещения ключевых бизнес-приложений на базе контейнеров. Помимо этого, в рамках проекта планируется связать облачную инфраструктуру с корпоративной сетью по выделенному каналу, а также подключить дополнительные системы безопасности из облака, например, защиту от DDoS-атак. Все это позволит обеспечить безопасность как внутренних, так и внешних сервисов, которые активно используются конечными клиентами «Азбуки вкуса».

«Для «Азбуки вкуса» было важно найти в облаке баланс двух аспектов – надежности и технологичности. Надежность складывается не только из ЦОД, того, какое оборудование и ПО в нем используется, какими инструментами безопасности облако защищено, но и из позитивной обратной связи текущих клиентов «Крок облака». А технологичность обеспечивается возможностью пользоваться из облака современными DevOps- и PaaS-инструментами. Благодаря нашему многолетнему интеграторскому опыту, широкому портфелю партнерских решений, а также облаку собственной разработки, мы можем обеспечить для наших клиентов и то, и другое», – отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы».

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Миграция всех бизнес-приложений и сервисов «Азбуки вкуса» в облако «Крок» будет производиться поэтапно. Реализацией проекта будет заниматься внутренняя команда заказчика, а также специалисты «Крок», которые будут оказывать экспертную поддержку на всех этапах переезда ИТ-систем. Сегодня «Крок» помогает заказчикам обеспечить согласованность данных и непрерывность бизнес-процессов при переносе в облако критических систем, приложений и сервисов. Совместными усилиями компании намерены завершить миграцию на новую облачную платформу за полгода.

«Вслед за сменой поведения потребителей, которые все активнее пользуются различными приложениями в своих смартфонах, изменения происходят и в ритейле. Рынок розничной торговли активно нацелен на создание цифровых экосистем и развитие собственной надежной и масштабируемой ИТ-инфраструктуры для того, чтобы прирастать новыми площадками и сервисами в качестве каналов связи с клиентами, а также переводить в «цифру» внутренние бизнес-процессы. Облачные технологии в этом случае являются наиболее удачным вариантом для переноса в них как приложений, так и, например, CRM-систем. Облака позволяют сохранять работоспособность клиентских ресурсов в условиях резкого роста трафика и высокий уровень обслуживания, повышать эффективность операционной деятельности и наращивать конкурентоспособность», – сказал директор по развитию бизнеса в ритейле и FMCG ИТ-компании «Крок» Дмитрий Смирнов.