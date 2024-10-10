В «безопасном мессенджере» групповые чаты и звонки открыты всем. Разработчики дважды проигнорировали предупреждения российских кибербезопасников

В мессенджере Zangi обнаружили критическую уязвимость, дающую возможность получить доступ к перепискам пользователей. Пользователям настоятельно рекомендуют сменить мессенджер.



«Убийца» Telegram под угрозой

В популярном мессенджере Zangi нашли серьезную уязвимость из-за которой мессенджером пользоваться опасно для личных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители отечественной компании-разработчика решений информационной безопасности UserGate.

Zangi — армянский разработчик одноименного мессенджера, который, по утверждению компании, обеспечивает голосовую и видеосвязь с минимальными затратами трафика в мире. Мессенджер позиционирует себя как безопасная альтернатива Telegram, и по данным Google Play, приложение имеет более 10 млн загрузок.

В ходе исследования эксперты UserGate обнаружили критическую уязвимость, которая дает злоумышленникам возможность расшифровать сообщения в групповых чатах, а также групповые и личные звонки. Это означает, что злоумышленники могут получить доступ к содержимому переписки.

В Zangi нашли опасную для пользователей уязвимость

Данная проблема касается как групповых чатов, так и голосовых звонков, что ставит под угрозу конфиденциальность пользователей.

Пока уязвимость не устранена, пользователям рекомендуют сменить мессенджер.

Подробности уязвимости

Лица, имеющие доступ к трафику между приложением и его серверами, могут получить доступ к переписке и телефонных звонков, что создает угрозу для личной и корпоративной безопасности.

На вопрос о том, как злоумышленники могут воспользоваться этой уязвимостью, главный специалист по информационной безопасности и руководителя центра мониторинга и реагирования UserGate Дмитрий Кузеванов ответил, что у них есть возможность получить доступ к содержимому переписки и звонков, что угрожает личным данным пользователей и ставит под угрозу безопасность всей информационной системы мессенджера.

«Мы даважды обращались к разработчику, отправляли результаты исследования, но, к сожалению, ответа не получили», — подчеркнул Кузеванов. На данный момент эксперты UserGate внесли данные об уязвимости в базу данных БДУ ФСТЭК и настоятельно рекомендуют воздержаться от использования мессенджера до устранения проблемы, которая может быть уязвимостью для личных и служебных данных.

Подробную работу уязвимости в компании не раскрыли, чтобы не подвергать пользователей дополнительному риску со стороны тех, кто может использовать технические детали для ее эксплуатации. UserGate будет ждать ответа в течение 90 дней, прежде чем расскажет подробности.

«При отсутствии ответа или после устранения уязвимости мы сможем предоставить технические детали и опубликовать наш отчет», — заключил Кузеванов. Однако, до тех пор пользователи Zangi должны быть особенно внимательными и рассмотреть альтернативные варианты общения, чтобы избежать потенциальной утечки личной информации.

Что касается рекомендаций для пользователей, которые все еще используют Zangi, Кузеванов был однозначен: «Единственная рекомендация — сменить мессенджер до устранения уязвимости».