«Азбука вкуса» применила облачную экономию

Перевод в облако «Крок» своей ИТ-инфраструктуры позволит компании «Азбука вкуса» сэкономить в течение пяти лет до 20% стоимости затрат на ее содержание и обслуживание. Но уже сегодня у ритейлера выросла производительность ИТ-систем, отказоустойчивость оборудования, а время, требующееся на запуск сервисов и их обновлений (Time2Market), сократилось с нескольких дней до нескольких часов. Такими данными поделился технический директор компании Дмитрий Кузеванов.

Для подсчета экономии в «Азбуке вкуса» сравнили стоимость аренды облачной инфраструктуры в «Крок» и стоимость закупки, поддержки и сопровождения собственного оборудования. Накопленный эффект за пять лет для ритейл-компании, по данным Дмитрия Кузеванова, составит порядка 20%. Переход в облако «Крок» также помог повысить производительность ИТ-инфраструктуры ритейлера на четверть (+25%), а показатель SLA (соглашение об уровне сервиса) вырос с 97% до 99,5%. Даже +2% в показателе отказоустойчивости может сохранить компании внушительную сумму.

«Азбука вкуса» перевела свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок» в сентябре 2022 г. Экосистема компании включает в себя интернет-магазин и мобильное приложение с пользовательской аудиторией в сотни тысяч покупателей. Также в облаке выполняются внутренние сервисы для организации бизнес-процессов, происходит управление цепочками поставок, логистикой, складом и т.д. Кроме того, ритейлер использует Kubernetes as a Service, DBaaS и дополнительные системы безопасности.

Time2market сервисов ритейлера сократился с двух-пяти дней до нескольких часов. Раньше, прежде чем развернуть сервис, разработчикам «Азбуки вкуса» нужно было подготовить техническое задание на оборудование, валидировать его с технической поддержкой, передать его системным администраторам для развертывания виртуальной машины, после чего происходила раскатка кода и запуск сервиса. Это занимало несколько дней. Переход в облако позволил уйти от этой громоздкой системы. Теперь разработчику достаточно заполнить короткий шаблон в Terraform и с помощью GitLab CI виртуальная машина автоматически раскатывается и поднимается в облачной инфраструктуре.

«Главная задача “Азбуки вкуса” – предоставить покупателю широкий ассортимент продуктов, новые эмоции и удобный сервис. Использование облачной инфраструктуры дает нам возможность сконцентрироваться именно на этом. Помимо экономии бюджета, облака позволяют сохранять работоспособность клиентских ресурсов в условиях резкого роста трафика и высокий уровень обслуживания, повышать эффективность операционной деятельности и наращивать конкурентоспособность», – сказал технический директор компании «Азбука вкуса» Дмитрий Кузеванов.

«Мы видим, что подход, который выбрала “Азбука вкуса”, становится все популярнее. Компании хотят выявить главную ценность своего бизнеса и работать над ней, чтобы стать сильнее конкурентов, а все остальное они готовы отдать на аутсорс. Драйвером для выбора такого сценария стали в том числе и события последнего года. После ухода многих зарубежных игроков компаниям легче и спокойнее перевести свою ИТ-инфраструктуру в облако – они знают, что в таком случае у них будет достаточно мощностей, квалифицированная поддержка, SLA, оплата по факту использования. Одной головной болью станет меньше», – отметил директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы» Сергей Зинкевич.

Почему облачные провайдеры расширяют географию, и что это дает клиенту Маркет

«Рынок розничной торговли все активнее наращивает свои возможности в электронной коммерции, запуская онлайн-магазины, сервисы доставки и мобильные приложения. Любая цифровая экосистема требует централизованного управления. Именно облачные технологии позволяют решать эту задачу и повышать уровень конкурентоспособности. Кроме того, переход в облако, которое полностью соответствует требованиям регуляторов, позволяет компаниям быть уверенными в защищенности персональных данных клиентов, которые хранятся на стороне провайдера», - сказал директор по развитию бизнеса в ритейле и FMCG компании «Крок» Дмитрий Смирнов.

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«Крок облачные сервисы» – это самостоятельное подразделение компании «Крок», предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный-провайдер специализируется на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе платформы собственной разработки, а также сети дата-центров с максимально высоким уровнем надежности (Gold Certification of Operational Sustainability).

«Азбука вкуса» — российская розничная компания, развивает сеть магазинов разных форматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, интернет-магазин av.ru, свое кулинарное производство и собственные торговые марки, фермерское хозяйство в Калужской области, ресторан «АВ гранд-кафе». На сегодняшний день общее количество магазинов составляет 168, из них: 102 супермаркета «Азбука вкуса», 58 минимаркетов «Азбука daily», пять семейных крупноформатных супермаркетов «Азбука маркет» и три специализированных «Энотеки».