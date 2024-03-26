Faberlic при поддержке Neoflex внедрила сервис автоматического оповещения клиентов

Компания Faberlic внедрила сервис автоматического оповещения клиентов об осуществляемых операциях с товарами и заказами по таким каналам как SMS, push-, e-mail. Новая система позволит сократить операционные расходы на отправку уведомлений на 20%. Технологическим партнером проекта выступила компания Neoflex.

Решение поддерживает отправку пользовательских уведомлений как сотрудникам (агентам), которые занимаются продажей продукции, так и клиентам, которые заказывают товары на сайте или в приложении. Ранее компания Faberlic пользовалась услугами единственного провайдера для отправки SMS-оповещений, что увеличивало операционные расходы, связанные с доставкой уведомлений пользователям, находящихся в странах СНГ и дальнего зарубежья.

В результате проекта команда Neoflex реализовала масштабируемый сервис smart-нотификации с возможностью гибкого подключения локальных операторов связи в пятнадцати странах присутствия компании. Новое решение построено в микросервисной архитектуре, легко масштабируется и позволяет подключить любого провайдера: система получает запрос на отправку уведомления и «умный» алгоритм определяет подходящего локального провайдера для его отправки. Ожидается, что затраты на отправку уведомлений сократятся на 20 %.

Система поддерживает отправку уведомлений через единый API по трем каналам: SMS, push- и e-mail. Решение позволяет гибко управлять маршрутами и шаблонами уведомлений через веб-интерфейс сервиса. Кроме того, поддерживает аналитическую отчетность, которая предоставляет информацию о количестве доставленных или недоставленных сообщений, неверных номеров, что позволяет устранять возможные проблемы качества данных контактов. Вместе с этим сервис обеспечивает надежную доставку уведомлений под высокой нагрузкой за счет возможности горизонтального масштабирования компонентов.

«У Faberlic стояла задача, связанная с разработкой микросервисного приложения для управления нотификациями, которую необходимо было реализовать быстро, качественно и в соответствии с уже выстроенными в компании процессами разработки. Благодаря большому опыту нашей команды как в разработке микросервисов, так и в DevOps, удалось в максимально короткие сроки начать разработку в собственном пространстве публичного облака, а затем бесшовно перенести ее в контур Faberlic. Возможность быстро масштабировать собственную разработку в полном соответствии с внутренними процессами – это то, что мы гарантируем всем нашим заказчикам», – отметил Денис Князев, директор по развитию бизнеса компании Neoflex.

«Информирование и рассылка уведомлений уже давно вошли в привычный пользовательский опыт и являются неотъемлемой частью бизнеса, ведущего дистанционные продажи. Клиентская база нашей компании насчитывает 3,5 млн клиентов в 15 странах, таким образом расходы на отправку сообщений клиентам являются достаточно существенными. По этой причине мы приняли решение реализовать «умный» сервис нотификации, который позволяет выбрать наиболее подходящий по стоимости и скорости доставки канал. Плановая окупаемость этого проекта составляет 12 месяцев и результаты первых месяцев эксплуатации решения подтверждает эти цифры», – сказал Валерий Капленко, генеральный директор компании «Эксперт» (ИТ-компания «Фаберлик»).