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Fernando Fidel



18.04.2025 Будущее микросхем под угрозой. Между транзисторами стало слишком мало места, и они теперь слишком сильно греются 1
17.04.2024 ИТ-отрасль несет потери. Обанкротился крупный разработчик процессоров, обладатель десятков патентов и многих наград 1
05.06.2023 Популярные процессоры AMD «зависают» от долгой работы. Производитель не намерен устранять проблему 1
03.05.2023 В массовых процессорах AMD нашлась «дыра», которую невозможно закрыть. В опасности все пользователи 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Fernando Fidel и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12271 3
AMD - Advanced Micro Devices 4281 2
Huaxia Chip - Huaxia Semiconductor Holding Co - Huaxia Semiconductor Manufacturing Company 3 1
GitHub 859 1
Unsplash 941 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8007 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21060 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2044 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25820 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28540 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14561 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4341 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 670 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30288 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 238 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6341 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8506 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 152 2
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 63 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 258 1
Intel x86 - архитектура процессора 1887 1
Microsoft Windows 15838 1
Linux OS 10154 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 149 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 512 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Т1 TSC business data security 23 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 190 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 1
Microsoft Windows 11 600 1
Перов Евгений 70 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17330 2
Китай - Шанхай 788 1
Китай - Пекин - Beijing 1005 1
Россия - РФ - Российская федерация 147534 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5910 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3311 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7049 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3484 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Санкции - Антикитайские санкции - Санкции против Китая 16 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24558 1
Tom’s Hardware 424 3
TechSpot 133 2
Reddit 323 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
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