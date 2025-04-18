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Fernando Fidel
Fernando Fidel и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12271 3
|AMD - Advanced Micro Devices 4281 2
|Huaxia Chip - Huaxia Semiconductor Holding Co - Huaxia Semiconductor Manufacturing Company 3 1
|GitHub 859 1
|Перов Евгений 70 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17330 2
|Китай - Шанхай 788 1
|Китай - Пекин - Beijing 1005 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147534 1
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