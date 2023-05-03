Разделы

Безопасность Пользователю Техника
|

В массовых процессорах AMD нашлась «дыра», которую невозможно закрыть. В опасности все пользователи

В процессорах AMD с архитектурой Zen 2 и Zen 3 найдена неустранимая уязвимость к атаке faulTPM. Она позволяет обойти аппаратную защиту на компьютере и получить полный доступ к информации на нем. «Дырявые» процессоры AMD пользуются спросом во всем мире – новые чипы на Zen 4 еще не успели захватить рынок. Вследствие этого в опасности миллионы людей, но не все так плохо – для проведения атаки нужен физический доступ к компьютеру или ноутбуку.

Опасные процессоры AMD

Процессоры компании AMD на архитектурах Zen 2 и Zen 3 оказались уязвимы к атаке faulTPM, позволяющей взломать их через модуль TPM, пишут порталы Tom’s Hardware и TechSpot. Ирония здесь в том, что TPM сам по себе отвечает за безопасность – это доверенный платформенный модуль.

Уязвимость процессоров AMD на перечисленных архитектурах нельзя устранить – можно лишь отказаться от их переключиться на решения Intel – ее CPU в неспособности противостоять атаке faulTPM пока не уличили.

Проблему в чипах AMD выявили специалисты по кибербезопасности из Берлинского технического университета. В их отчете говорится о результатах тестирования процессоров Ryzen на Zen 2 и Zen 3 – очень востребованных в России и мире. Первое поколение Ryzen с первой же версией архитектуры Zen в документе не упоминается – видимо, эти CPU в тестах не участвовали, так как к маю 2023 г. они давно морально устарели. С момента их выхода прошло шесть лет.

zen600.jpg

Фото: Fidel Fernando / Unsplash
Возможно, при следующем апгрейде системы или покупке нового ноутбука стоит присмотреться к более безопасным процессорам

Что более важно, эксперты ничего не говорят об уязвимости перед faulTPM новейших процессоров Ryzen на архитектуре Zen 4, которые AMD очень активно продвигает на мировом рынке. Пока нельзя исключать вероятность, что эта брешь таится и в них.

AMD сообщила Tom’s Hardware, что изучает отчет об атаке faulTPM. Как она собирается решать эту неразрешимую проблему, неизвестно.

Чипы AMD на архитектурах Zen 2 и Zen 3, несмотря на выход Zen 4, по-прежнему доступны в официальной российской рознице. Но еще больше их на вторичном рынке.

Как все работает

Доказавшие уязвимость чипов AMD к faulTPM эксперты проводили свои эксперименты на ноутбуке Lenovo Ideapad 5 Pro. Даже после отладки процесса взлома на выполнение всех действий у них уходило несколько часов, к тому же к ноутбуку потребовалось подключить массу дополнительного оборудования, которое для начала следует купить или изготовить самостоятельно.

Сравниваем отечественный видеоредактор VSDC с продуктами Adobe
импортонезависимость

Уязвимость заключается в возможности обеспечить нестабильность подаваемого на процессор напряжения (то есть вызвать так называемые «скачки» напряжения). Чтобы добиться этого, специалистам потребовалось внедриться в систему питания ноутбука – подключить специальное оборудование к блоку питания, шине SVI2 (управляет питанием), а также к микросхеме BIOS.

zen603.png

Фото: Arxiv.org
Хакерам все чаще требуются знания не только в программировании, но еще и в микроэлектронике

Вломиться в чип AMD они смогли через встроенный в него сопроцессор безопасности PSP. Эксперты выудили из него данные, позволяющие расшифровать информацию в модуле ТРМ, а это – прямой путь ко всей информации на компьютере и полным над ним контролем даже при наличии в нем аппаратного модуля безопасности. По сути, из-за уязвимости процессоров AMD к атаке faulTPM хакеры могут скомпрометировать любую программу или шифрование, включая базовое шифрование в WindowsBitLocker.

Бояться не стоит, но риск есть

Эксперты, доказавшие восприимчивость популярных чипов AMD к атаке faulTPM, разместили подробную инструкцию по использованию уязвимости на GitHub, со всем необходимым для этого кодом и списком требуемого софта. Несмотря на то, что проблема кроется во всех чипах AMD на Zen 2 и Zen 3, вероятность того, что хакеры ею воспользуются, стремится к нулю, поскольку для этого им потребуется физический доступ к компьютеру или ноутбуку на несколько часов.

zen601.jpg

Уязвимые к faulTMP процессоры AMD свободно продаются в России

Немного усложняет ситуацию тот факт, что модуль TPM, тот самый, который используется при проведении атаки, является обязательным требованием ОС Windows 11 к аппаратной части компьютера или ноутбука. Безусловно, есть немало способов обхода этих ограничений, но в базовые требования ТРМ входит. А поскольку процессоры AMD на перечисленных архитектурах тоже упоминаются в списке этих требований, риск взлома немного возрастает. В первую очередь атака будет применяться к утерянным или украденным ПК.

Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать
Маркет

Как пишет TechSpot, для проведения атаки faulTPM потребуется не только каким-то образом получить доступ к компьютеру, но и изрядно потратиться. Стоимость необходимой для взлома аппаратуры составляет в пределах $200 (16 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 мая 2023 г.).

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянам позволят получать компенсации за утечки данных с помощью «Госуслуг»

Госуслуги Израиля в коллапсе из-за криворуких программистов. Хакеры ежедневно их ломают, чтобы заработать. Власти бессильны

Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете

Любимый россиянами Xiaomi убил 8-летнюю девочку. Смартфон взорвался в ее руках, хотя не был на подзарядке

Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят

В России невероятный взлет спроса на ворованные профили каршеринга. За них платят десятки тысяч, продавцы купаются в деньгах

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться

Прорыв в фотонных технологиях — физики наблюдали отражение электромагнитных сигналов во времени

Новый экваториальный ледник на Марсе подтверждает, что люди там могут выжить
Показать еще