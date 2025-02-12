Методиев Борис
|12.02.2025
|Китай сокращает закупки иностранного оборудования для производства чипов 1
Методиев Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
|Нидерланды 3531 1
|Канада 4894 1
|Япония 13309 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 520 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5924 1
|FT - Financial Times 1226 1
|TechInsights 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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