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Китай украл «критическую» технологию для выпуска современных процессоров под санкциями США

ASML, крупнейший поставщик аппаратуры для производства микросхем, сообщил, его бывший китайский работник украл у него некую важную технологию, используемую в готовом оборудовании. США запрещают ASML поставлять китайцам свою продукцию, чтобы те не могли наладить отечественный выпуск микросхем. Все это длится годами – с начала торговой войны в 2018 г. Это не первый подобный случай – Китай несколько раз грабил ASML.

Транснациональный промышленный шпионаж

Китай обвинили в краже секретных технологий, используемых при производстве оборудования для литографии, пишет CNBC. С таким заявлением выступила голландская компания ASML – крупнейший в мире поставщик такого «железа». Оно включено в состав ее годового финансового отчета. CNBC называет эту технологию критической, но ASML этот термин не употребляет.

Голландский вендор сообщил, что один из бывших ее работников в Китае незаконно получил доступ к важной запатентованной технологии, которая не должна была попасть в чужие руки, и выкрал ее. «Мы столкнулись с несанкционированным неправомерным присвоением данных, относящихся к запатентованным технологиям, со стороны (теперь уже) бывшего сотрудника в Китае», – говорится в годовом отчете ASML.

Какие именно наработки ASML попали в руки бывшего ее работника в Поднебесной, компания не сообщает. Ее отчет гласит, что происшествие едва ли окажет существенное влияние на ее бизнес.

«Однако в результате инцидента с безопасностью могли быть нарушены некоторые правила экспортного контроля», – сказано в документе. По этой причине ASML не преминула сообщить об инциденте в ведомства, которые займутся его расследованием.

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Фото: © sto-noname@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика
Китай остро нуждается в отечественном современном производстве микросхем. США отрезали его почти от всех компаний в этой отрасли

Сейчас в Китае нет компаний, которые могут производить инструменты, которые делает ASML. Без оборудования ASML Китаю будет сложно производить самые современные чипы. В октябре США ввели масштабные экспортные ограничения, направленные на то, чтобы лишить Китай возможности получать или производить ключевые микросхемы и компоненты. Собеседники CNBC утверждают, что совокупность этих факторов, вероятно, помешает Китаю развивать свою отечественную индустрию чипов.

США принуждают Китай воровать

В краже технологии можно вычислить «американский след», поскольку сама ASML находится под неусыпным контролем властей США. Она выпускает передовое оборудование для производства чипов, в котором не обходится без американских технологий. Подобное заимствование, несмотря на наличие у голландской ASML всех необходимых разрешительных документов, дает чиновникам из совершенно другой страны право решать, куда ASML будет поставлять свою продукцию, а куда нет.

Сейчас американцы не дают ей работать с китайскими клиентами, притом они хотят обрубить поставки в КНР как современной аппаратуры для литографии, так и морально устаревшей.

Почему ASML так важна для США

В мире существует несколько компаний, выпускающих «железо», используемое на фабриках по выпуску всевозможных чипов. У ASML на этом рынке нет монополии, и свои ограничения власти США без тени сомнения вводят для большинства ее конкурентов.

Однако в настоящее время только у ASML есть возможности и опыт по выпуску аппаратуры для литографии с использованием экстремального ультрафиолета (EUV). Эта технология применяется при производстве чипов по самым современным техпроцессам и используется, среди прочего, на фабриках тайваньской TSMC – крупнейшего контрактного вендора микросхем.

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Кроме ASML пока никто не в силах собирать EUV-аппаратуру. Власти США обеспокоены тем, что, если компания наладит массовую его отгрузку в Китай, то эта страна сможет быстро начать производство передовых полупроводников. По данным CNBC, американская сторона держит этот вопрос на контроле с самого начала торговой войны с КНР. В 2018 г. Новый свет надавил на правительство Голландии, чтобы запретило ASML поставлять машины EUV в Китай. На февраль 2023 г. ни одна партия такого суперсовременного «железа» не была отправлена в Поднебесную, по крайней мере, по официальным каналам.

В последнее время власти Голландии и руководство ASML и все меньше устраивает, что оно вынуждено подчиняться требованиям чиновников из другой страны. Как сообщал CNews, Нидерландцы решили больше не ограничивать поставки литографического оборудования для выпуска чипов в Китай, руководствуясь указаниями американских властей. Теперь консультироваться по этому поводу правительство страны будет с государствами-партнерами в Европе и Азии.

Китайская полупроводниковая угроза

Опасения США далеко не так напрасны, как может показаться. С одной стороны, мир пока не слышал о передовых 4-нанометровых китайских CPU – эту топологию освоили пока только TSMC и Samsung. С другой, у Китая еще осенью 2022 г. появилось собственное 14-нанометровое производство.

Помимо этого, летом 2022 г. стало известно о стремлении Китая как можно быстрее освоить выпуск 7-нанометровых микросхем. Эта технология без EUV не обходится. К слову, чтобы поскорее достичь поставленной цели, Китай скопировал несколько наработок TSMC.

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ASML далеко не в первый раз сталкивается с возросшим интересом КНР к ее запатентованным технологиям. По ее утверждению, в 2021 г. компания Dongfang Jingyuan Electron «активно продвигала в Китае продукты, которые потенциально могут нарушать права интеллектуальной собственности ASML».

По данным ASML, компания Dongfang Jingyuan Electron связана с фирмой XTAL Inc., компанией, от которой ASML в 2019 г. получила компенсацию за неправомерное присвоение коммерческой тайны. Связь между XTAL Inc. и Dongfang Jingyuan Electron действительно есть. Как пишет портал DataCenterDynamics, они обе зарегистрированы в Китае, и у них один и тот же гендиректор – Цзунчан Юй (Zongchang Yu).

Цзунчан Юй – это бывший инженер ASML, покинувший компанию в 2012 г. Спустя два года он с разницей в пару месяцев основал сперва XTAL Inc., а затем Dongfang Jingyuan Electron. Все это выяснилось в ходе судебного разбирательства, длившегося несколько лет. Оказалось, что Цзунчан Юй переманил нескольких инженеров ASML, работавших над программным обеспечением оптической коррекции приближения – очень важного компонента машин для литографии. Уходя из компании, некоторые из них смогли унести с собой несколько секретных документов, включая весь исходный код программы, который в дальнейшем был передан новому китайском работодателю.

Евгений Черкесов

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