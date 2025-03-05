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van Gennip Karien ван Геннип Кариен
|05.03.2025
|Самая важная в мире компания для производства чипов рвет связи с Китаем. Оковы зависимости почти сброшены 1
van Gennip Karien и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
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