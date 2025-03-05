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van Gennip Karien ван Геннип Кариен


05.03.2025 Самая важная в мире компания для производства чипов рвет связи с Китаем. Оковы зависимости почти сброшены 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

van Gennip Karien и организации, системы, технологии, персоны:

Под присмотром 17 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 128 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 116 1
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