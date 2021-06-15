В России начинаются продажи двух новых кнопочных 4G-телефонов Nokia. Цены

HMD Global, владелец бренда телефонов и аксессуаров Nokia, представляет два новых кнопочных телефона – Nokia 105 4G и Nokia 110 4G. Это самые доступные телефоны под брендом Nokia с поддержкой технологий 4G. Отличительная особенность обеих новинок — передача голоса высокой четкости в сетях 4G VoLTE.

Флориан Зайхе, глава компании HMD Global, сказал: «За годы лидерства на рынке кнопочных телефонов мы многое узнали о потребностях людей, которые ежедневно пользуются мобильной связью. Сейчас очень важно думать о будущем и предусмотреть возможность подключения к сетям 4G. Наши новые телефоны по-настоящему доступны и при этом дают людям возможность постоянно общаться с семьей и друзьями. Nokia 105 4G — классический телефон, отличающийся надежностью и долгим временем работы батареи. В свою очередь, Nokia 110 4G — доступный телефон для людей, желающих пользоваться отличными функциями».

С Nokia 105 4G можно звонить и слушать FM-радио, а также играть в игры и пользоваться фонариком и интернетом 4G при необходимости. Предусмотрено увеличенное меню и шрифты, а также функция «Прочти», проговаривающая тексты на экране и действия.





При всех своих достоинствах Nokia 105 4G — это компактный телефон, который помещается в карман. Доступны три привлекательных цвета на выбор: черный, синий и красный.

Nokia 110 4G — яркий классический телефон, с которым появится возможность пользоваться услугами передачи голоса высокой четкости в сети 4G 4G VoLTE. Кроме того, будут доступны полезные функции: камера, фонарик, классические игры, интернет, FM-радио (работает с наушниками и без), видеоплеер, а также MP3-плеер и поддержка карт памяти MicroSD объемом до 32 ГБ для хранения музыки.

Увеличенное меню и шрифты отлично видно, а функция «Прочти» проговаривает тексты на экране и действия. Батарея Nokia 110 4G емкостью 1020 мАч рассчитана на долгие разговоры, а долговечный корпус не потеряет привлекательности со временем.

Nokia 110 4G доступна в трех цветах — желтый, бирюзовый и черный.

Телефон Nokia 105 4G доступен для предзаказа в черном, синем и красном цветах по цене 2690 рублей в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia и розничных сетях партнеров. Телефон Nokia 110 4G доступен для предзаказа в желтом, бирюзовом и черном цветах по цене 2990 рублей в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia и розничных сетях партнеров.