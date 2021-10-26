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Билайн научил Kinbery видеть кнопочные телефоны

Kinbery призвано решить проблемы физической безопасности детей и их защиты от интернет-угроз. На данном этапе решение представляет собой семейное приложение, основанное на гео-трекинге. Оно позволяет отслеживать перемещения члена семьи с помощью смартфона или телефона с сим-картой билайн. Функционал Kinbery позволяет заботиться не только о детях, но и о пожилых родителях, живущих на большом расстоянии.

Администратор семейного аккаунта может быть абонентом любого оператора связи. Так как кнопочные телефоны зачастую не оснащены GPS или Глонасс, точность позиционирования зависит от инфраструктуры связи в конкретном районе.

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Приложение билайн теперь показывает кнопочные телефоны на карте

Первого сентября 2021 года билайн и крупнейшие ИТ-компании России создали альянс по защите детей в цифровой среде. Компании-участники договорились создавать дружественный для детей и созидательный контент, проводить просветительские кампании, образовательные программы, тренинги по интернет-безопасности, цифровой гигиене и онлайн-рискам для детей, педагогов и родителей. По мнению ИТ-гигантов, это позволит детям гармонично развиваться, реализовывать потребности в цифровом мире, научиться ответственному поведению в сети, сформировать морально-нравственные ориентиры. Кроме того, участники альянса намерены в проактивном режиме выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения, связанные с вредоносным контентом. Kinbery, в частности, является одним из продуктов билайна, отвечающих задачам альянса.

Компании-участники договорились создавать дружественный для детей созидательный контент, проводить просветительские кампании, образовательные программы, тренинги по интернет-безопасности, цифровой гигиене и онлайн-рискам для детей, педагогов и родителей. Kinbery, в частности, является одним из продуктов билайн, отвечающих задачам альянса.

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