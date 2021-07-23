Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи кнопочных телефонов в России выросли впервые с 2011 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, зафиксировала позитивную динамику кнопочных телефонов на российском рынке впервые с 2011 г. По итогам первого полугодия 2021 г. россияне приобрели более 3 млн устройств на 4,5 млрд руб., что выше показателей прошлого года на 7% в штуках и порядка 20% в деньгах. В «М.Видео-Эльдорадо» за тот же период спрос увеличился на 55% в количественном выражении и 60% в денежном.

Мобильные телефоны в последнее десятилетие уступили популярность более функциональным смартфонам. Кнопочные девайсы стали нишевыми устройствами, которые при этом имеют свою целевую аудиторию и ряд преимуществ: автономность и длительный срок службы, невысокую стоимость. По оценке «М.Видео-Эльдорадо» такие устройства за шесть месяцев 2021 г. показали рост относительно продаж прошлого года впервые за 10 лет.

С января по июнь 2021 г. объем рынка увеличился год к году на 7% в штуках и около 20% в деньгах. Только во втором квартале 2021 г. рост составил около 26% в штуках и 35% в деньгах, достигнув 1,6 млн штук и более 2,3 млрд руб. «М.Видео-Эльдорадо» показала динамику, опережающую рынок в несколько раз: за шесть месяцев спрос прибавил 55% в штуках и 60% в деньгах, в мае-июне 2021 г. продажи выросли в 2,3 раза как в количественном выражении, так и в денежном.

По итогам первого полугодия средняя стоимость мобильного телефона на российском рынке составила порядка 1500 руб. В число пяти наиболее популярных производителей вошли Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ-mobille.

«Традиционно кнопочные телефоны пользуются спросом в качестве дополнительного девайса для работы, первого устройства для детей или средства связи для пожилых людей в качестве мобильной альтернативы «домашнему» телефону. В пандемию также появились новые драйверы. «Сотовые» заменяют стационарные рабочие телефоны тем, кто работает удалённо. Влияние также оказывает возросшее число сотрудников в сфере услуг, которым требуется недорогое устройство для связи. Кроме цифровых аскетов, мобильные устройства без операционной системы интересны также ещё пользователям, которые в отпуске или в поездке не хотят рисковать целостностью своего смартфона и взамен на время приобретают кнопочный телефон», – сказал директор направления «Цифровая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский.