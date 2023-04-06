Xiaomi выпустила качественный монитор по цене кнопочного телефона Nokia

Под маркой Redmi вышел монитор А22 стоимостью около 4300 руб. столько стоят недорогие сотовые телефоны Nokia. Redmi A22 – это офисное решение компании Xiaomi с качественным экраном IPS и повышенной до 75 Гц частотой обновления. Есть вероятность его появления на витринах российских магазинов – виртуальных и традиционных.

Когда за монитор не нужно переплачивать

Компания Xiaomi выпустила монитор А22 под своим дочерним брендом Redmi. Это модель начального уровня, но при Xiaomi отказалась от использования дешевой и устаревшей матрицы TN в пользу намного более современного решения – оно используется в мониторах, которые стоит в три-пять раз дороже.

Премьера Redmi A22 состоялась в Китае, и это будет первая страна, где он поступит в продажу. С учетом высокого спроса на устройства Redmi в Индии монитор может появиться и там. Что касается его потенциального релиза в России, то на момент выхода материала эта информация отсутствовала. Редакция CNews обратилась к российским дистрибьюторам техники Xiaomi и Redmi с этим вопросом и ожидает ответа.

В китайской рознице новый Redmi A22 стоит 369 юаней или около 4320 руб. по курсу ЦБ на 6 апреля 2023 г. За эти деньги в России можно купить, например, сотовые телефоны Nokia 230 DS (4400 руб.), 2660 (4500 руб.) или 5710 XpressMusic (4600 руб.).

Невысокая цена обусловлена в первую очередь позиционированием бренда Redmi – под ним Xiaomi выпускает доступную технику, оставляя более дорогие устройства для своей основной линейки. Раньше она называлась Mi, но в августе 2021 г. Xiaomi предала этот бренд забвению.

Совсем крошечный монитор

Вторая причина дешевизны Redmi A22 – это диагональ его экрана, составляющая всего 21,45 дюйма. Указание на это зашифровано в индексе модели.

Матрица монитора – это VA, разновидность панели IPS, получившая все ее преимущества, не исключая и углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Производителем заявлена частота обновления 75 Гц, что выше базовых 60 Гц, более характерных для мониторов начального уровня.

Фото: ITHome Монитор хоть и офисный, но и для домашнего использования он вполне пригоден

Согласно спецификациям, Redmi A22 должен выдавать сравнительно качественное изображение – об этом свидетельствует увеличенная до 3000:1 базовая контрастность в сочетании с 99-процентным охватом цветового пространства sRGB. При этом яркость монитора минимальна – всего 250 нит, что тоже можно объяснить его невысокой ценой.

Монитор по цене кнопочного телефона. И наоборот

Разрешение экрана стандартное для современных недорогих мониторов – Full HD или 1920х1080 пикселей. Представление цвета – восьмибитное.

Дополнительные характеристики

Xiaomi позиционирует Redmi A22 как монитор для офисных ПК. Никаких излишеств в нем нет – комплектная подставка позволяет регулировать исключительно угол наклона экрана, а если нужно повернуть его на 90 градусов или поставить повыше, то придется использовать сторонний кронштейн – настольный или или настенный. Крепления под него в мониторе предусмотрены.

Фото: ITHome Дополнительные интерфейсы и встроенные динамики - от лукавого

Redmi A22 можно подключать и к современным, и к устаревшим компьютерам. Для работы с первыми подойдет цифровой интерфейс HDMI, за неимением которого на видеокарте или материнской плате ПК или ноутбука можно задействовать классический аналоговый VGA.

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Встроенного блока питания у монитора нет, на что указывает тип разъема питания. Все интерфейсы (только HDMI, VGA и вход питания) и кнопка включения вынесены в Redmi A22 на тыльную панель корпуса.

Xiaomi на опыте

В России Xiaomi, как и Redmi, известны как производители смартфонов и различной домашней электроники и гаджетов. Лишь в конце 2022 г. она официально заявила о себе в России как о вендоре ноутбуков.

Мониторы, однако присутствуют в списке выпускаемой Xiaomi техники не один год. Например, в апреле 2020 г. Xiaomi продемонстрировала 24-дюймовую модель Mi Display 1A с экраном Full HD и ценой в пределах 700 юаней (8200 руб.), а в октябре 2020 г. свет увидел 24,5-дюймовый Fast LCD Monitor с частотой обновления 2 мс за 1500 юаней (17,6 тыс. руб.).

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Первый монитор в линейке Redmi появился в мае 2020 г., но особого внимания он не заслуживает, так как это точная копия упомянутого Mi Display 1A с теми же характеристиками и ценой.

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Вероятность появления нового монитора Redmi A22 весьма велика, поскольку такие устройства Xiaomi на апрель 2023 г. присутствовали в российской рознице в широком ассортименте. Например, в каталоге DNS редакция CNews обнаружила 30-дюймовый монитор Xiaomi с изогнутым экраном за 23 тыс. руб. В крупнейших российских маркетплейсах, в особенности в Ozon, мониторы Xiaomi и Redmi тоже свободно продаются. Redmi A22 частные продавцы уже анонсировали.