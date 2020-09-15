Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон»

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, стала VAR-партнером компании «Аскон-Системы проектирования». Теперь Syssoft сможет представлять продукт компании «Аскон» Pilot-ICE Enterprise на российском рынке. Для этого специалисты Syssoft прошли обучение и сертификацию разработчика по установке, настройке и проведению обучения среди администраторов и пользователей.

Решение Pilot-ICE Enterprise помогает управлять проектной организацией и процессами информационного моделирования. Решение подходит для нужд бизнеса разного размера: от средних инжиниринговых компаний до крупных проектных институтов.

Инструмент служит для ведения организационно-распорядительного документооборота, организации коллективной работы над проектами, хранения данных. Помимо этого, Pilot-ICE Enterprise автоматизирует работу проектной организации.

«У компании "Аскон" строгие требования к партнерам, поставляющим Pilot-ICE Enterprise, поэтому поставщиков решения в России очень немного. В то же время мы не сомневаемся в перспективах продукта на рынке. Два года назад в ГОСТ информационного моделирования зданий было закреплено понятие "среды общих данных". Именно такую среду создает Pilot-ICE Enterprise для проектной компании, застройщика, технических экспертов и подрядчиков, привлекаемых всеми сторонами. В результате совместная работа над проектами становится гораздо более быстрой и эффективной», — сказала Татьяна Литвинова, менеджер по развитию бизнеса САПР компании Syssoft.

«Чтобы получить право представлять Pilot-ICE Enterprise на российском рынке, специалисты Syssoft проходили специальное обучение, повышали свою техническую экспертизу и успешно сдали сертификационные экзамены. Таким образом, мы убедились, что менеджеры Syssoft смогут компетентно и уверенно донести все возможности продукта до наших заказчиков», – отметил Владимир Захаров, заместитель генерального директора компании «Аскон-Системы проектирования».

«Аскон» — крупный разработчик и поставщик ПО, а также интегратор в области автоматизации проектной деятельности и производства. Компания объединила мощную группу специалистов, обладает собственными технологиями систем «Компас», которые включают математическое ядро в 2D и 3D, управление инженерными данными, параметризацию, технологическое проектирование.