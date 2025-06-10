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Подтверждена совместимость среды общих данных Pilot-BIM с «Ред ОС»

«Аскон» и «Ред Софт» сообщили о совместимости операционной системы «Ред ОС» с продуктами Pilot для цифровизации строительства. Проведенные испытания подтвердили, что серверные компоненты всех продуктов Pilot корректно работают c «Ред ОС».

Продукты Pilot – Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ECM – предназначены для организации среды общих данных, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей, инженерно-технического документооборота в девелоперских, проектных и строительных организациях. Работать в продуктах Pilot можно как через десктопное приложение, так и через браузер, то есть с любых устройств и на любых операционных системах.

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«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Операционная система обладает сертификатом ФСТЭК России и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных. «Ред ОС» активно внедряется в государственных органах, промышленности, здравоохранении, образовании, банковском секторе, ритейле, телекоме. Пользователям «Ред ОС» доступны различные инструменты для построения микросервисной инфраструктуры: средства контейнеризации, оркестрации, а также реестр Docker-образов.

Сотрудничество «Аскон» и «Ред Софт» поможет организациям стройкомплекса и промышленным предприятиям выстраивать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру для разработки строительных проектов. Ранее сертификат совместимости с «Ред ОС» получила система проектирования «Компас-3D».

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