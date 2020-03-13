«Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями

«Аскон» объявила о выпуске нового продукта — Pilot-BIM. Это среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования консолидированных моделей с возможностью их постоянной эволюции. В первую версию продукта вошла функциональность автоматической сборки консолидированной модели. Получение сводной модели доступно при работе в mono- и multi-CAD среде.

Марина Шишкина, менеджер по продуктам линейки Pilot, отметила: «Pilot-BIM — это первое российское решение такого класса. Три всем известные буквы BIM в названии продукта отвечают не только за организацию среды общих данных, объединяющей всех участников инвестиционно-строительных проектов, но и за сетевую многопользовательскую работу с консолидированными BIM-моделями».

Информация из различных инструментов попадает в Pilot-BIM через IFC-файлы. Используя их в качестве контейнеров для получения данных, Pilot-BIM собирает консолидированную модель. Таким же образом в систему поставляется информация об изменениях, происходящих с объектом строительства.

Pilot-BIM не зависит от проприетарных форматов, но поддерживает работу с ними напрямую с помощью специально разработанного компонента CAD-Farm. Он автоматически преобразовывает модель из программы-инструмента (например, Renga или Revit) в формат IFC в невидимом для пользователя режиме, тем самым оставляя разработчику модели привычный порядок работы.

Зачастую сценарий получения сводной скоординированной модели с использованием имеющихся на рынке решений выглядит следующим образом: части модели отчуждаются из среды общих данных, загружаются в однопользовательское решение для координации и проверки модели, теряя связь с исходными моделями. Процесс занимает значительное количество времени, а при малейшем изменении, даже части модели, повторяется заново: сводная модель полностью перестраивается. Временные затраты особенно ощутимы при сборке больших комплексов, жилых кварталов, промышленных объектов.

В Pilot-BIM сборка консолидированной модели происходит автоматически, а при обновлении модели актуализируется лишь измененная часть. Это позволяет вносить изменения в сводную модель «на лету». Таким образом, автоматически обновляемая, скоординированная сводная модель находится в общем доступе с самого раннего этапа жизненного цикла объекта строительства.

Формирование сводной модели объекта на ранних этапах позволяет осуществлять проверку модели до того, как стоимость исправления ошибки начнет расти в геометрической прогрессии. Визуальный контроль коллизий и работа с замечаниями дает возможность проводить экспертизу модели, назначая ответственных за устранение того или иного конфликта. В переписке по замечанию можно оперативно уточнить детали, приложить необходимые документы, а также проставить статус работы по нему.

Для обсуждения общих вопросов по модели предусмотрена переписка по объекту в целом. Уведомления о событиях в системе, статусы прочтения сообщений пользователями, индикатор набора текста позволяют в режиме реального времени вести коммуникацию для принятия эффективных проектных решений.

По мере разработки информации об объекте строительства, модель эволюционирует, накапливая историю изменений. Pilot-BIM позволяет в любой момент времени обратиться к предыдущим версиям или произвести автоматическое сравнение. Легенда покажет количество добавленных, удаленных и измененных объектов, а цветовая индикация в дереве модели обратит внимание на конкретный BIM-объект.

Pilot-BIM является комплексным решением для заказчиков, девелоперов, проектировщиков и подрядчиков, ведущих работу по технологии информационного моделирования. Комплексность решения обусловлена тем, что Pilot-BIM содержит всю функциональность системы Pilot-ICE Enterprise, успешно существующей и развивающейся на рынке более 5 лет.

В Pilot-BIM также доступны формирование электронной структуры проекта; централизованное хранение и управление всей информации по проекту (файлы моделей в нативных форматах, IFC-контейнеры, чертежи, пояснительные записки, договорная документация, видео и фото объектов и др.); планирование и управление ходом работ над проектом (выдача и контроль выполнения заданий); согласование документации c использованием электронной подписи; подготовка и экспорт проекта для передачи в органы экспертизы или заказчику; создание различных форм отчетов, совместная работа в распределенном режиме с заказчиками, подрядчиками, удаленными подразделениями, строительными площадками и др.

Для передачи проекта в электронном виде в системе предусмотрен механизм экспорта. Он позволяет выгрузить не только информацию по входящим в состав проекта моделям, но и по всей документации.

Pilot-BIM имеет дорожную карту развития до 2024 года. Приоритеты и порядок разрабатываемой функциональности могут пересматриваться в зависимости от потребностей пользователей, а новые версии продукта планируется выпускать ежеквартально.