Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Гольфстрим» расширяет возможности контакт-центра на базе Avaya

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Avaya Holdings Corp. предоставила необходимые технические решения для перевода коммуникационного оборудования персонала компании «Гольфстрим охранные системы» в режим удаленной работы.

Текущая ситуация, связанная с распространением коронавируса, заставила многие организации перевести свои бизнес-процессы в формат дистанционной работы, и компания Гольфстрим не стала исключением. Основная задача заключалась в организации удаленных рабочих мест с полноценным дублированием структуры распределения звонков не в условиях офиса, где есть стационарные телефоны и надежные проводные линии связи, а в домашних условиях, где IP телефоны заменены софт клиентом, и не всегда возможно обеспечить надежное соединение.

Специалисты компании «Дельта-Телеком» обеспечили подключение к АТС с помощью софтфона Avaya Agent Desktop for Enterprise и собственного решения Гольфстрим под названием Assist, одна из функций которого основывается на использовании API Avaya Enablement Service и позволяет создавать клиентские обращения при входящем звонке. Avaya Agent Desktop for Enterprise был развернут как на терминальной ферме Microsoft, так и на локальных компьютерах сотрудников. В течение одной недели были написаны пользовательские инструкции, произведены все необходимые настройки и отлажена схема удаленной работы.

«В целях безопасности мы переводим всех наших сотрудников на дистанционный режим, — отмечает ИТ директор «Гольфстрима» Максим Шачнев. — И если в каких-то подразделениях это сделать достаточно легко, то те команды, которые непосредственно связаны с клиентским сервисом, вызывали некоторые опасения. Важно было сохранить коммуникацию в полном объеме, и для этого нам было необходимо дополнительное технологическое решение. Интеграция решения Avaya Agent Desktop в инфраструктуру нашего контакт-центра позволила оперативно перевести на удаленную работу порядка сотни операторов, сохранив при этом качество клиентского обслуживания».

«В это нелегкое время, когда у всех компаний бум на перевод сотрудников на удаленную работу, когда все инженеры работают без выходных, важно иметь таких надежных партнеров в лице вендора Avaya и партнера по внедрению "Дельта-телеком". От себя лично и от компании Гольфстрим выражаю искренние слова благодарности. Все работы, в т.ч. обновления программного обеспечения АТС были произведены практически без перебоев в осуществлении клиентского сервиса», - отметил ИТ директор «Гольфстрима» Максим Шачнев.

Другие материалы рубрики

МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании

ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows

Флеш-накопители HPE «запрограммированы на самоуничтожение»

Казначейство отказывается от СУБД Oracle в пользу Postgres Pro. Цена вопроса

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M

Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты
Показать еще

Наука

Новый алгоритм повышает безопасность квантовой криптографии

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов