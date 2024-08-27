«Ситилинк» представил три новые линейки мониторов Samsung

«Ситилинк» представил три новые линейки мониторов Samsung, оснащенные OLED-матрицами, искусственным интеллектом и функциями Smart TV – Smart Display, ViewFinity и Odyssey OLED. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

«Представленная линейка мониторов подходит для нас за счет сочетания качества картинки, важной для студентов, и надежности в работе. Яркая и классная картинка поможет новым профессионалам реализовывать свои проекты в дизайне и диджитале», – сказала Наталия Емелина, руководитель отдела мероприятий Института бизнеса и дизайна B&D.

Odyssey OLED

Геймерскую линейку Odyssey пополнили две новые модели – G60SD с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD и G80SD с диагональю 32 дюйма и разрешением 4К. Обе новинки получили OLED-матрицу с яркостью 250 кд/м² и контрастностью 1000000:1. Время отклика составляет 0,03 мс, а максимальная частота обновления – 360 Гц и 240 Гц соответственно.

Ситилинк «Ситилинк» представил три новые линейки мониторов Samsung

Благодаря матрице OLED обеспечивается высокая контрастность и глубина черного цвета в любых сценах, а атмосферная внешняя подсветка Core Lighting+ создает более реалистичный игровой опыт, динамично меняя цвета одновременно с картинкой на экране.

Smart Display

Линейка Smart Display, позиционируемая как универсальная, способная удовлетворить рабочие потребности и повседневные запросы пользователей. Самой важной особенностью линейки стал ИИ-процессор, который улучшает видео с низким разрешением до качества 4К. Благодаря этому любой контент в приложениях Smart TV и подключенной консоли будет с высоким уровнем четкости и детализации.

Представленная модель Smart дисплея M8 M80D оснащена возможностями Smart TV, VA-матрицей с разрешением 4К, яркостью 400 кд/м² и контрастностью 3000:1. Время отклика – 4 мс, частота обновления – 60 Гц. Поддержка HDR 10+ обеспечивает глубокую цветопередачу темных и светлых участков. Кроме того, к мониторам можно подключить смартфон или планшет Galaxy с помощью Wi-Fi для работы в программах на большом экране.

Smart дисплей М8 с диагональю 32 дюйма отличается поддержкой функции управления умным домом с помощью платформы SmartThings от Samsung и наличием внешней камеры с высокой четкостью записи изображения для рабочих конференций.

ViewFinity

В линейке ViewFinity представлены три модели мониторов для дизайна, видеомонтажа и других профессиональных задач, где цветопередача играет ключевую роль. Были представлены мониторы ViewFinity S6 и S8 с IPS-матрицей и диагональю 27 дюймов. Модели линейки отличаются высоким разрешением UHD и QHD, а флагманская модель ViewFinity S9 имеет разрешение 5К с цветовым охватом DCI-P3 99%.

Среди ключевых особенностей также стоит отметить интеллектуальную защиту зрения, подтвержденную сертификацией TUV, безинструментную сборку, а также возможности док-станции благодаря наличию порта USB-C.

Модель Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) уже можно приобрести в «Ситилинке» – стоимость монитора на старте продаж составляет 89999 руб.

Все остальные модели, представленные на презентации, поступят в продажу до 30 августа 2024 г.

Стоимость монитора Odyssey OLED G80SD на старте продаж составит 123990 руб.

Стоимость монитора Smart Display M80D на старте продаж составит 54990 руб.

Стоимость монитора ViewFinity S80UD (S32D804UAI) на старте продаж составит 38990 руб.

Стоимость монитора ViewFinity S80D (S32D800EAI) на старте продаж составит 35990 руб.

Стоимость монитора ViewFinity S70D (S27D700EAI) на старте продаж составит 29990 руб.