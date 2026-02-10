Новая линейка трекер-меток Ugreen FineTrack на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новую категорию продуктов от бренда Ugreen — трекер-метки для поиска вещей Ugreen FineTrack. Устройства сертифицированы Apple, Samsung, Google и совместимы с платформами Apple Find My, Samsung SmartThings и Google Find My Device. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Функционал меток включает глобальное отслеживание, оповещение о забытой вещи и защитную функцию анти-трекинга, которая предупреждает о возможной слежке с помощью чужой метки.

Основными трендами рынка мини-трекеров являются технологический переход на современные компоненты и сети, увеличение автономности устройств, глубокая сегментация по сферам применения и тесная интеграция с цифровыми экосистемами. В России эта категория перестала быть нишевой и демонстрирует устойчивый рост. Трекеры-метки превратились в массовый потребительский продукт, чему способствует их растущий функционал и интеграция в цифровую среду.

Новая категория объединяет три специализированные линейки меток-трекеров, каждая из которых решает свои задачи.

Линейка Mini FineTrack предлагает компактные «таблетки» и модели с ушком для карабина, которые можно подвесить в качестве брелока. Для тех, кто предпочитает универсальные квадратные формы, создана линейка FineTrack с перезаряжаемыми трекерами, доступными как в варианте с креплением-карабином, так и без него. А для максимально незаметного ношения в документах или кошельке подходит тонкая и легкая линейка Slim FineTrack.

Каждая серия устройств предлагает расширенный набор функций через мобильное приложение: доступен быстрый поиск в один клик в зоне досягаемости и удаленный поиск из любой точки мира.

Если предмет рядом, но не виден, найти его поможет громкий звуковой сигнал мощностью 80 дБ. Если вещь забыта, на смартфон придет уведомление о пропаже. В приложении сохраняется подробная история перемещений объекта за последние семь дней.