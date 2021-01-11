Samsung представила интеллектуальные устройства для оптимизации домашних задач

Samsung Electronics представила новую бытовую технику, которая помогает автоматизировать повседневные дела. Интеллектуальные технологии, которые получил робот-пылесос JetBot 90 AI+, оптимизируют маршрут уборки и позволяют ему взаимодействовать с окружающим пространством. Стиральные и сушильные машины Samsung Smart Dial с фронтальной загрузкой применяют ИИ, чтобы узнать предпочтения пользователей и порекомендовать оптимальные циклы стирки и сушки белья.

«Мы в компании Samsung стремимся предлагать инновации, которые облегчают быт пользователей, – отметил Джон Херрингтон, старший вице-президент и генеральный директор по бытовой технике Samsung Electronics. – Автоматизируя уборку и подстраиваясь под ваши предпочтения в стирке, новая бытовая техника решает повседневные задачи, освобождая время для более интересных дел».

JetBot 90 AI+, умный робот-пылесос на базе искусственного интеллекта Intel, поддерживает чистоту полов при минимальных усилиях со стороны пользователя.

Используя комбинацию датчиков и технологии распознавания объектов с улучшенным ИИ, JetBot 90 AI+ аккуратно перемещается по дому. Датчик LiDAR, аналогичный тому, что используется в беспилотных автомобилях, определяет расстояние и отслеживает местоположение устройства для точных движений. 3D-сенсор распознает разницу между такими объектами, как игрушка и ножка стула, обнаруживает даже небольшие предметы на полу и определяет планировку комнаты, чтобы учитывать ее при маневрах. Интеллектуальный алгоритм позволяет пылесосу идентифицировать объекты всех типов и составлять карту наиболее безопасных и эффективных перемещений. Затем JetBot 90 AI+ использует эту информацию для уборки рядом с предметами на полу, держась при этом на безопасном расстоянии от деликатных и хрупких вещей, и, при необходимости, проникая под мебель. Если пылесос классифицирует объект как потенциально опасный или способный привести к загрязнениям, устройство просто его объедет.

При очистке пола усовершенствованный цифровой инверторный мотор JetBot 90 AI+ максимально эффективно использует мощность всасывания 30 Вт, в сочетании с системой Jet Cyclone, улавливающей пыль из воздуха и грязь с пола. Самоочищающаяся щетка из тонких волокон мягкого тканого материала собирает пыль с твердых поверхностей и эффективно проникает в щели.

После завершения уборки JetBot 90 AI+ автоматически возвращается к фирменной станции для очистки Samsung Clean Station, где собранный мусор и пыль попадают в специальный мешок, который требуется менять только раз в два-три месяца.

При подключении к смартфону через приложение Samsung SmartThings JetBot 90 AI+ передает управление пользователю, позволяя планировать уборку, устанавливать запретные зоны на карте и даже подключаться к камере, чтобы следить за домом и домашними животными.

Решения Samsung в области искусственного интеллекта постоянно находят новое применение в решении повседневных задач пользователей. Новые стиральные и сушильные машины с передней загрузкой Samsung Smart Dial серии 8800 переосмысляют процесс стирки, делая его еще проще.

В устройствах применяется фирменная технология Smart Dial, которая запоминает предпочтения пользователя и часто используемые настройки, а затем определяет их приоритетность для быстрого доступа на удобной панели управления. Машины также рекомендуют определенные циклы, основанные на изучении прошлых стирок, в зависимости от времени или дня недели.

Функция OptiWash определяет вес загруженного белья и использует запатентованный датчик (Turbidity Sensor) для определения идеального количества воды и моющего средства, а также оптимального времени стирки.

Централизованная панель на стиральной машине позволяет управлять обоими устройствами одновременно, предоставляя легкий доступ ко всем элементам управления.

Приложение SmartThings для смартфонов предупреждает пользователя об окончании цикла, дает возможность удаленного запуска или остановки цикла, планирования стирки и множества других задач.