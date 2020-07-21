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Х5 усилит безопасность на собственном транспорте

Интеграция Внедрения Ритейл Логистика
, Текст: Эльяс Касми

Компания X5 Retail Group приступила к внедрению новой системы безопасности на собственном транспорте. «Антисон» в режиме реального времени наблюдает за состоянием водителя, предупреждает о возможных аварийных ситуациях и повышает уровень безопасности вождения на грузовых автомобилях подразделения Х5 Logistic.

Система «Антисон» состоит из видеорегистратора и ряда камер, которыми оснащается транспортное средство, а также специализированного ПО, которое встраивается в логистическую IT-архитектуру компании. Программа фиксирует усталость и снижение концентрации, предотвращает засыпание водителя. Кроме того, с ее помощью можно отследить действия сотрудника, которые влияют на неаккуратное и неосторожное вождение: переписка, курение, телефонные разговоры. Также «Антисон» определяет дорожные знаки и разметку, контролирует расстояние до впереди идущего автомобиля, фиксирует резкое торможение или ускорение. Помимо аварийных ситуаций, программа способствует предотвращению краж – она начинает вести запись при открытии заднего борта.

Разработчики Х5 прогнозируют снижение аварийности благодаря этой системе минимум на 40%, а сокращение затрат на транспорт – на несколько десятков миллионов рублей. Программа уже прошла первый этап пилотирования на 10 грузовиках Х5, в ближайшее время система будет внедрена на 50 единицах транспорта X5 Logistic, которые обслуживают распределительные центры «Ворсино» и «Видное». Тестирование будет проходить с августа по ноябрь, в зависимости от результатов Х5 будет принимать решение о дальнейшем масштабировании и совершенствовании разработки.

Х5 Logistic включает в себя более 25 автотранспортных предприятий и более 15 логистических площадок (кросс-докинг), собственный автопарк состоит из более чем 4000 транспортных средств разного тоннажа. Инновационные разработки, внедряемые в Х5, направлены на развитие сервисов и улучшение рабочих условий для сотрудников. Х5 уделяет особое внимание снижению аварийности: разрабатывает и внедряет целый комплекс мер и технических решений, одним из которых является система контроля состояния водителя «Антисон». Программа будет следить за состоянием водителей, формировать график с учетом энергоресурсов каждого работника, предотвращать аварийные ситуации и контролировать соблюдение правил дорожного движения.

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