Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки

В начале февраля 2021 г. разработанный ПО «Электроприбор», входящим в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», гравировально-фрезезерный станок МГФН-01 был отправлен на опытную эксплуатацию в среднеобразовательную школу №64 в Пензе. Станок используется для отработки программы обучения по специальностям гравировщик, фрезеровщик и фрезеровщик-универсал. По окончании тестового периода ПО «Электроприбор» планирует выпуск изделий в рамках федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование».

Гравировально-фрезерный станок с программным управлением (станок с ЧПУ) предназначен для выполнения операций фрезерования, сверления, гравировки и резки. Устройство осуществляет 2D/3D-обработку таких материалов как цветные металлы, дерево, МДФ, фанера, пластик, воск и других.

Станок обрабатывает заготовку по программе посредством выполнения G-команд через USB-порт компьютера при помощи управляющей станком бесплатной программы, устанавливаемой на ОС Windows либо Linux. Машина подключается к источнику переменного тока однофазной сети 220 В и не требует дополнительных инженерных коммуникаций, таких как воздушная магистраль и промышленная трехфазная сеть. Номинальная потребляемая мощность не более 800 Вт.

Станок может быть установлен на стол или тумбу, он экономит рабочее пространство и не требует дополнительных инженерных коммуникаций. Также устройство оснащено защитным кожухом и развитой системой блокировки, что исключает возможность травматизма, а также несанкционированное использование машины.

Станок может применяться как в образовательных целях для средней, среднеспециальной и высшей школы в направлениях моделизм, радиолюбительство, деревообработка, художественные поделки), так и для малого бизнеса (ювелирное дело, изготовление рекламной и сувенирной продукции, кустарное производство).

G-code Sender – бесплатная программа управления станком. Данная программа управления совместима с различными CAD/CAM-системами (программами для создания и графической обработки рабочих файлов), в том числе с Artcam, Сгео, PowerMill, SprutCam, Solidcam и другими.

«Гравировально-фрезерный станок концерна разрешен к обращению на территории Таможенного союза и соответствует требованиям технических регламентов. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Пензенской областью, а также другими регионами России и готовы предлагать современные высокотехнологичные решения для цифровизации образовательного процесса, как в части организации инфраструктуры и безопасности, так и в части обеспечения образовательных учреждений современными решениями для обучения», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.