Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«МегаФон»: VK и Telegram стали лидерами по объему российского мобильного трафика

Доля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 г. выросла вдвое и составляет на сегодня около 11% от всего потребления в сети. Активность россиян в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 15%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В ответ на рост популярности этих сервисов «МегаФон» увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.

По данным на август 2024 г., больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов россияне тратят в VK (15,3%), в сравнении с августом 2022 г. его доля в общем потреблении выросла на 3,2 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 г. мессенджер занимал лишь 5,3% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 11%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 г. и занять вторую строчку по объему трафика.

В то же время на TikTok сейчас приходится 6,3% мобильного интернета, с августа 2022 г. его доля сократилась на 3,9 процентных пункта. Еще 5,6% занимает «Кинопоиск» (рост на 0,9 п.п.), а 2,8% — занимает W******p (рост на 1 п.п.). Популярность «Одноклассников» снижается — за год доля соцсети в структуре российского потребления упала до 1,9% (снижение на 0,4 п.п.). Также порядка четверти (25,6%) объема мобильного интернета сегодня — это различный трафик в веб-браузерах пользователей.

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники
Импортонезависимость

Чтобы мобильная сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, специалисты «МегаФона» модернизировали свою транспортную инфраструктуру. Так, пропускная способность прямых стыков c Telegram выросла еще на 14%, а с VK — на 12%.

«Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов. VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть. Увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента», — отметил директор департамента по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Запоминать пароли станет в разы проще – будут отменены самые нелепые и бессмысленные правила их создания. Опрос

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux

HeadHunter вернулся на биржу. Компания потратит 10 миллиардов на выкуп собственных акций

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

Новый способ обмануть россиян. Мошенники стали чаще похищать деньги, попросив обновить приложение

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений + картинка LANSOFT: время комплексных бизнес-решений + картинка

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: