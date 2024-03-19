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«Одноклассники» запустили раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям

«Одноклассники» запускают раздел «Мастер-классы» – новый тип контента в соцсети. Теперь пользователям стал доступен еще один сценарий – обучение, связанное с различными хобби. Для этого раздела ОК сняли профессиональные ролики от экспертов и в дальнейшем будут увеличивать их количество.

«Мастер-классы» станут одним из разделов сервиса «Увлечения» в ОК. Обучающий контент можно будет смотреть по одной из тематик сервиса: «Кулинария», «Мода и красота», «Рукоделие», «Сад и огород», «Питомцы», «Рыбалка», «Отдых и туризм», «Авто и мото». При просмотре мастер-классов пользователи увидят не только ролики с пошаговым разбором от эксперта, но и смогут прочитать текстовую инструкцию, задавать уточняющие вопросы автору мастер-класса в комментариях или обсуждать успехи с единомышленниками. Новая функциональность ОК поможет бесплатно и удобно развиваться в своём хобби вне зависимости от уровня мастерства.

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Бизнес

Авторы мастер-классов смогут получить дополнительную поддержку от аудитории – донаты – в дополнение к заработкам от программ монетизации и нативных интеграций от брендов. Зарабатывать на контенте можно не только блогерам, бизнесу и медиа, но и обычным пользователям.

На момент запуска, помимо пользовательского контента и мастер-классов от авторов, в раздел уже загружены более 50 мастер-классов, профессионально отснятых и подготовленных командой ОК и авторами оригинального контента на платформе. ОК продолжит пополнять «Мастер-классы» профессиональным контентом – в течение года там будут появляться тематические хобби-шоу с идеями для ремонта, лайфхаками по переделке одежды, бытовыми и кулинарными советами и другим. Контент из раздела «Мастер-классы» будет также попадать в рекомендации пользователям, что позволит им быстрее находить нужный контент.

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