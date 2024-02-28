Бизнес увеличит количество продаж в «Одноклассниках» с помощью новых инструментов

Предприниматели, которые развивают группы в ОК, могут получать больше заявок и продаж в сообщениях от пользователей соцсети. Алгоритмы нового инструмента «VK Рекламы» показывают объявления тем, кто вероятнее станет клиентом бизнеса и напишет в группу за уточнением деталей. Об этом CNews сообщили представители ОК.

Получить больше обращений по товарам или услугам можно с помощью новой цели «Написать сообщение» в кабинете единой рекламной платформы. Объявления увидят заинтересованные пользователи, а бизнес расширит клиентскую базу и получит больше продаж.

Для запуска продвижения можно выбрать готовые креативы из более чем 10 тыс. вариантов в галерее изображений, сгенерированных нейросетью. Или добавить свои изображения — ИИ-технологии платформы при необходимости улучшат их качество, дорисуют и адаптируют под разные форматы объявлений. Тексты для рекламы также можно создать автоматически, отредактировать или добавить другие. Универсальные объявления адаптируют элементы под все доступные места размещений.