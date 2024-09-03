Продвижение постов в «Одноклассниках» увеличит вовлеченность пользователей

Авторы, медиа и бизнес в «Одноклассниках» смогут продвигать посты из личных профилей и групп и увеличивать вовлеченность аудитории. Инструмент работает на базе технологий «VK Рекламы». Алгоритмы показывают публикацию пользователям, которые вероятнее оставят реакцию к посту или поделятся им с друзьями. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Посты — один из самых популярных форматов контента в ОК. С их помощью пользователи рассказывают о своих увлечениях, делятся экспертизой и продают услуги, а бизнес — находит новых клиентов и удерживает существующих. Показывать публикации широкой аудитории органически помогают рекомендательные системы ОК. Новые инструменты продвижения в «VK Рекламе» позволят дополнительно увеличить охват и вовлеченность, а также расширить аудиторию подписчиков и покупателей в соцсети.

Настроить продвижение поста в «VK Рекламе» сможет любой пользователь в несколько кликов. Достаточно выбрать группу или личную страницу, цель «Продвижение публикации» — и нужный пост. Дополнительно загружать тексты, изображения и видео не придется. Пользователи увидят в ленте соцсети нативное объявление в формате привычного поста с кнопкой «Подписаться» при продвижении личных профилей и «Вступить» — при промо групп.