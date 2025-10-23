Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра рекламы в интернете и соцсетях

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей, чтобы выяснить их отношение к интернет-рекламе и предпочтение по форматам. «Одноклассники» узнали, какие рекламные объявления вызывают у пользователей интерес, насколько им важна персонализация, а также как они относятся к сообщениям, сгенерированным искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

В опросе приняли участие более 2000 пользователей соцсети «Одноклассники».

По данным исследования, наиболее привлекательными для большинства пользователей «Одноклассников» (31%) являются текстовые объявления. На втором месте — фотопосты в ленте соцсети (23%), на третьем — короткая реклама перед началом видеоролика (преролл, 19%). Еще 9% опрошенных отметили видеорекламу и баннеры (интерактивные и статичные), 4% выбрали формат рекламных вставок между контентом. Опрос показал, что персонализация рекламы важна для 41% пользователей.

Отвечая на вопрос о том, какой из аспектов рекламы вызывает больше всего негатива, большинство пользователей площадки (77%) отметили навязчивость. Также негатив вызывают непрозрачные условия акций (12%) и неподходящий контекст (6%).

Что касается рекламных объявлений, сгенерированных искусственным интеллектом, около трети респондентов относятся к ним нейтрально, еще 37% испытывают к ним недоверие. Положительно оценивают использование ИИ 8% опрошенных, считая это современным и интересным подходом, 12% не замечают разницы между рекламой, созданной человеком и ИИ.

Наибольший интерес пользователей соцсети вызывают тематики, связанные с кулинарией, едой и ресторанами (29%), здоровьем, фитнесом и ЗОЖ (25%), модой, красотой и стилем (20%), а также путешествиями (19%).

Большинство пользователей «Одноклассников» (56%) считают самым важным фактором интереса к рекламе ненавязчивый и удобный формат. Остальные обращают внимание на яркое оформление (11%), актуальность предложения (14%) и уникальность продукта (10%).

По данным исследования, каждый четвертый россиянин хотя бы раз совершал покупку или использовал услугу после просмотра рекламы в интернете и соцсетях.